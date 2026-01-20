English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Samantha Vacation With Manchu Lakshmi: సమంత, రాజ్ నిడిమోర్ తో మంచు లక్ష్మి.. మంచిగా వెకేషన్ ఎంజాయ్ చేస్తూ..!

Samantha Vacation With Manchu Lakshmi: సెలబ్రిటీల వ్యక్తిగత జీవితాలు అభిమానుల్ని బాగా ఆకర్షిస్తూ ఉంటాయి. ఈ క్రమంలో సమంత రూత్ ప్రభు తాజా వెకేషన్ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ ఫోటోలలో సమంత, ఆమె భర్తతో పాటు మంచు లక్ష్మి కూడా ఉండడం అందరి దృష్టిని ఆకట్టుకుంది. ఇక ఈ ఫోటోలన్నీ వీళ్లిద్దరికి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అయినా మరో వ్యక్తి షేర్ చేశారు..
ప్రస్తుతం సమంత తన రాబోయే సినిమా మా ఇంటి బంగారం పనుల్లో బిజీగా ఉన్నారు. షూటింగ్ బ్రేక్ సమయంలో ఆమె తన భర్త రాజ్ నిడిమోరు.. సన్నిహిత మిత్రులతో కలిసి ప్రశాంతమైన వెకేషన్‌కు వెళ్లారు. ఈ ప్రయాణంలో ఫ్యాషన్ డిజైనర్, సోషల్ యాక్టివిస్ట్ అయిన శిల్పా రెడ్డి..అలాగే మంచు లక్ష్మి కూడా పాల్గొన్నారు.  

ఈ చిన్న ట్రిప్‌కు సంబంధించిన అందమైన ఫోటోలను శిల్పా రెడ్డి సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయడంతో అవి వెంటనే వైరల్ అయ్యాయి. ఆ ఫోటోల్లో సమంత, ఆమె భర్త, శిల్పా రెడ్డి, మంచు లక్ష్మి కలిసి ఒక కేఫ్‌లో కూర్చుని సరదాగా మాట్లాడుకుంటూ కనిపించారు. ఇంకొన్ని ఫోటోల్లో ఇంట్లో తీసుకున్న సెల్ఫీల్లో అందరూ నవ్వుతూ ఎంతో ఆనందంగా ఉన్నారు. మరో ఫోటోలో సమంత భర్త రాజ్‌తో పాటు అందరూ కలిసి పర్ఫెక్ట్ ఫోటోలకు పోజులిచ్చారు.

ఈ ఫోటోలతో పాటు శిల్పా రెడ్డి ఒక క్యాప్షన్ కూడా రాశారు. “కొన్ని ప్రయాణాలు ప్రదేశాల కోసం కాకుండా మనుషుల కోసం ఉంటాయి” అని ఆమె రాసింది. నవ్వులు, ఆలింగనాలు, పంచుకున్న మాటలు.. నిశ్శబ్దమైన సంభాషణలే ఈ ట్రిప్‌ను ప్రత్యేకంగా మార్చాయని ఆమె చెప్పారు. ఈ వెకేషన్ తరువాత తాను మానసికంగా హాయిగా.. కృతజ్ఞతతో తిరిగివచ్చానని కూడా పేర్కొన్నారు. దీనికి సమంత ప్రేమతో ఎమోజీల ద్వారా స్పందించారు.  

శిల్పా రెడ్డి ఫ్యాషన్ డిజైనర్‌గా మాత్రమే కాదు, తన సామాజిక సేవలతో కూడా గుర్తింపు పొందారు. టొరాంటోలోని అకాడమీ ఆఫ్ డిజైన్‌లో ఫ్యాషన్ చదివిన ఆమె, 2004లో గ్లాడ్రాగ్స్ మిసెస్ ఇండియా టైటిల్ గెలుచుకున్నారు. కింగ్ఫిషర్ క్యాలెండర్‌లో కూడా కనిపించారు. కాలక్రమంలో ఆమె డిజైనర్, మోడల్.. పబ్లిక్ స్పీకర్‌గా మంచి పేరు సంపాదించారు.

ఇక సమంత వ్యక్తిగత జీవితం విషయానికి వస్తే, ఆమె ఇటీవలే రాజ్ నిడిమోరుతో వివాహం చేసుకున్నారు. డిసెంబర్ 2025లో కోయంబత్తూరులోని లింగా భైరవి ఆలయంలో కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితుల మధ్య ఈ వివాహం జరిగింది. వివాహం తరువాత దంపతులు లిస్బన్‌కు హనీమూన్‌కు వెళ్లగా..ఆ ప్రయాణానికి సంబంధించిన సంతోషకరమైన క్షణాలను సమంత అభిమానులతో పంచుకున్నారు.

