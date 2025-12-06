Samantha: సమంత బెడ్ రూమ్ లో సర్ప్రైజ్.. పెళ్లయిందే రాజ్ ఏం చేశారంటే..!

Samantha Marriage
సమంత, రాజ్ పెళ్లయిన దగ్గర నుంచి.. వీరిద్దరికి సంబంధించిన ప్రతి వార్త కూడా వైరల్ అవుతూ అందరిని ఆకట్టుకుంటుంది. ఇక వీళ్ళ పెళ్లి తర్వాత ఎక్కడికెళ్తున్నారు.. ఏం చేస్తున్నారు అని.. ప్రతి సందర్భం గురించి సమంత అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు.. ఈ క్రమంలో ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.
సమంత, దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరి డిసెంబర్ 1న.. పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇక పెళ్లయిన వెంటనే సమంత ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పెళ్లి ఫోటోలు షేర్ చేస్తూ ఆరోజు డేట్ షేర్ చేసింది. ఇక అప్పటినుంచి ఆ ఫోటోలు తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఇక పెళ్లయిన తరువాత సమంత, రాజ్ ఇప్పటివరకు ఎక్కడ కనిపించలేదు. ఈ క్రమంలో వీళ్ళిద్దరూ.. ఎక్కడున్నారు ఏం చేస్తున్నారు అని ఆమె అభిమానులు సోషల్ మీడియా మొత్తం వెతికేస్తున్నారు. ఒక పక్క వీళ్ళిద్దరూ గోవాకు హనీమూన్ ప్లాన్ చేశారు అన్న వార్తలు కూడా వచ్చాయి.
ఈ నేపథ్యంలో ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో చెక్కర్లు కొడుతోంది. ఈ వీడియోలో సమంత ఒక చిన్న నైట్ డ్రెస్ వేసుకొని ఉండగా.. తను వచ్చిన వెంటనే ఒకరు బెడ్ రూమ్ లోపలికి తనను తీసుకొచ్చారు.. ఇక ఆ తర్వాత వెంటనే రాజ్ కూడా వచ్చారు.. బెలూన్స్ పేల్చి కేక్ కట్ చేయించారు.
ఇక ఈ వీడియోనే ఇప్పుడు వైరల్ అవుతూ సమంతకు పెళ్లి అయిన వెంటనే ఇది రాజ్ ఇచ్చిన బహుమతి అని కామెంట్లు పెడుతున్నారు అభిమానులు. కానీ అసలు విషయానికి వస్తే ఇది చాలా పాత వీడియో.
సమంత పుట్టినరోజు రాజ్ ఇలా సెలబ్రేట్ చేశారు. ఇక ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరి పెళ్లి అయిన తర్వాత.. మరోసారి ఈ వీడియో వైరల్ అవుతూ అందరిని ఆకట్టుకుంటుంది.