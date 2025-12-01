English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Samantha: రాజ్ తో హనీమూన్ కి సిద్ధమైపోయిన సమంత.. ఎక్కడికంటే..!

Samantha Honeymoon Destination: సమంత, రాజ్ రాజ్ నిడిమోరు.. ఈరోజు ఉదయం కోయంబత్తూర్ లో ఇషా ఫౌండేషన్ లో ఉన్న గుడిలో..పెళ్లి చేసుకుని ఒకటైన సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో వీళ్ళిద్దరికీ సంబంధించిన పలు వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా పెళ్లి చేసుకున్న వీరిద్దరూ హనీమూన్ కి ఎక్కడికి వెళుతున్నారు అనే సందేహం అందరిలో ఉంది..
నాగచైతన్యత విడాకులు తీసుకున్న తర్వాత సమంతా కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా ఎదుర్కొన్న సంగతి తెలిసిందే. ఇక సినిమాలకు కూడా గత కొద్ది రోజులగా దూరంగా ఉంది. ఈ క్రమంలో కొన్ని నెలల నుంచి ఈమె దర్శకుడు రాజ్ తో ప్రేమలో ఉంది అన్న వార్త తెగ వినిపించింది.  

ఈ పుకారులను నిజం చేస్తూ ఈరోజు.. సమంత కోయంబత్తూర్ లో దర్శకుడు రాజ్ ని పెళ్లి చేసుకుంది. వీరిద్దరూ చాలా తక్కువ మంది కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితుల మధ్య తమ వివాహం జరుపుకున్నారు.   

ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు వీరిద్దరూ కలిసి హనీమూన్ కి ఎక్కడికి వెళుతున్నారు అనే చర్చ సోషల్ మీడియాలో అప్పుడే మొదలైపోయింది. అయితే.. వీళ్ళిద్దరూ ఒక రెండు ప్రదేశాలు అనుకుంటున్నారు అనే రూమర్స్ కూడా షికార్లు చేస్తున్నాయి. 

అయితే అప్పట్లో నాగచైతన్యతో ..సమంత.. పెళ్లి చేసుకున్నాక లండన్ కి హనీమూన్ కి వెళ్ళగా.. ఇప్పుడు మాత్రం వేరే పేర్లు వినిపిస్తున్నాయి. స్పిరిచువాలిటీ, యోగాన్ని ఎక్కువగా నమ్మే సమంత.. రిషికేష్ కి పెళ్లయిన వెంటనే వెళ్లాలి అని నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఒక వార్త తెగ చక్కర్లు కొడుతోంది. 

ఇక రిషికేష్ వెళ్ళిన తరువాత.. వీరిద్దరూ కలిసి యూరప్ కూడా అనుకుంటున్నారు అని వినిపిస్తోంది. ఈ రెండు ప్రదేశాల గురించి ఇంకా ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన లేకపోయినా.. ప్రస్తుతం మాత్రం ఈ విషయం గట్టిగా వినిపిస్తోంది.

Samantha Honeymoon Samantha Raj Nidimoru Honeymoon Samantha wedding Samantha New Marriage Samantha Rishikesh Trip

