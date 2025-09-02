Samantha Video: ఫైనల్ గా రాజుతో చెయ్యి కలిపేసిన సమంత.‌. వీడియో షేర్ చేస్తూ మరీ అనౌన్స్మెంట్..!

Samantha Love: సమంత తాజాగా తన instagram లో షేర్ చేసిన వీడియో వైరల్ అవుతూ అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇందులో ఆమె రాజ్ చెయ్యి పట్టుకొని కనిపించడంతో ఆ ఫోటో కాస్త అందరినీ తెగ ఆకట్టుకుంటుంది.. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
సినిమాల్లో ఎన్నో రోజులు స్టార్ హీరోయిన్గా కొనసాగింది సమంత. అయితే ఆమె కెరియర్ సాగినంత సాఫీగా నిజజీవితం మాత్రం సాగలేదు.
నిజజీవితంలో ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొంది. ముఖ్యంగా మొదట్లో నాగచైతన్యాన్ని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న సమంత ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకే విడాకులు తీసుకుంది.
ఇక.. ఆ తర్వాత ఎన్నో ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా ఎదుర్కొంది. అప్పట్లో సినిమాలకు గ్యాప్ ఇచ్చిన ఈ హీరోయిన్ ఇప్పుడు మళ్లీ బిజీ అవ్వడానికి చూస్తోంది. ఈ క్రమంలో సమంత ప్రేమలో ఉన్నట్టు ఒక వార్త .. ఈ మధ్యకాలం తెగ వినిపిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే.
ఎందుకు తగ్గట్టుగానే దర్శకుడు రాజ్తో సమంత ఎప్పటికప్పుడు షేర్ చేస్తున్న ఫోటోలు కూడా.. వాళ్ళిద్దరి మధ్య ప్రేమను.. తెలపకనే తెలుపుతున్నాయి. View this post on Instagram A post shared by Samantha (@samantharuthprabhuoffl)
ఇక తాజాగా ఈ హీరోయిన్ తన దుబాయ్ లోని వీడియో షేర్ చేయగా.. అందులో సమంతా రాజ్ చెయ్యి పట్టుకొని ఊపుతూ కనిపించింది. ఇక ఆయన చెయ్యిలో చెయ్యి వేసి మరి మేము.. మేమిద్దరం ఒకటి అయిపోయాం.. అంటూ అఫీషియల్ గానే అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చినట్టు ఉంది ఈ వీడియో.