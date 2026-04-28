Samantha Net Worth: షాక్ కు గురి చేస్తోన్న సమంత ఆస్తుల విలువ.. బడా హీరోలకు ధీటుగా సామ్ అస్సెట్స్ వాల్యూ..

Samantha Assets Value : కథానాయిక సమంత (Samantha Ruth Prabhu) తెలుగు ప్రేక్షకులకు పెద్దగా పరిచయాలు అక్కర్లేదు. అంతేకాదు చైతూతో మ్యారేజ్ ఆ తర్వాత డైవోర్స్ .. మళ్లీ రాజ్ నిడుమోరుతో పెళ్లితో వార్తల్లో వ్యక్తిగా నిలిచింది. అంతేకాదు తాజాగా ఈ భామ కథానాయికగా 17 యేళ్లు పూర్తి చేసుకోబోతుంది. ఇన్నేళ్లుగా ఎన్నో ఎత్తు పల్లాలు చూసిన సమంత తన ఇన్నేళ్లు కెరీర్ లో సంపాదించిన ఆస్తులు విలువ కూడా ఓ రేంజ్ లో ఉందనేది సమాచారం.
Samantha Net Worth: సమంత.. తన మొదటి భర్త నాగ చైతన్య కథానాయకుడిగా యాక్ట్ చేసిన 'ఏమాయా చేసావే' చిత్రంతో కథానాయికగా పరిచమైంది. తొలి సినిమా నుంచే హీరోయిన్ గా సామ్ కెరీర్ జెట్ స్పీడ్ లా దూసుకుపోయింది. ఈ సినిమాలో జెస్సీ పాత్రలో సామ్ నటనకు అందరు ఫిదా అయిపోయారు. ఆ తర్వాత కథానాయకగా సమంత వెనుదిరిగి చూసుకోలేదు.
సమంత తన 17 యేళ్ల సినీ కెరీర్ లో పలు చిత్రాల్లో నటించింది. అందులో ‘శాకుంతలం’ వంటి పౌరాణిక సినిమా కూడా ఉంది. ఒకవైపు గ్లామర్ రోల్స్ చేస్తూనే నటనకు అవకాశం ఉన్న యశోదా, ఓ బేబి చిత్రాల్లో నటించి మెప్పించింది. త్వరలో ‘మా ఇంటి బంగారం’ సినిమాతో పలకరించబోతుంది.
సమంత తన కెరీర్ తొలి నాళ్లలోనే చైతూతో చేసిన ఫస్ట్ మూవీ ఏమాయా చేసావే, ఆ తర్వాత ఎన్టీఆర్తో బృందావనం, మహేష్ బాబుతో దూకుడు వంటి వరుస హిట్స్తో తొలి మూడు చిత్రాల సక్సెస్ తో హాట్రిక్ భామగా తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. రాజమౌళి డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన 'ఈగ'లో లవర్ ను కోల్పోయిన యువతి పాత్రలో మంచిన నటన కనబరిచింది. ఇక త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వంలో పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటించిన 'అత్తారింటికీ దారేది' మూవీలో శశిగా ఒదిగిపోయింది.
ఇక అక్కినేని మూడు తరాల హీరోలు నటించిన 'మనం' సినిమాలో ప్రియ పాత్రలో మెప్పించింది సమంత. ఈ సినిమా తర్వాత అక్కినేని వారింటి కోడలు కావడం యాదృచ్ఛికమే అనే చెప్పాలి. ఆ తర్వాత నాగ చైతన్యతో ప్రేమ, పెళ్లి, విడాకులు అనేవి ఈమె జీవితంలో ప్రత్యేకగా నిలిచిపోయాయి. అటు విడాకుల తర్వాత వరుస చిత్రాలతో అలరిస్తోంది. గతేడాది దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరును రెండో పెళ్లి చేసుకుంది. వీళ్లిద్దరికి ఇది రెండో మ్యారేజ్ కావడం గమనార్హం.
అటు ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 2' వెబ్ సిరీస్ లో సామ్ కు మంచి పేరు తీసుకొచ్చింది. ఆ తర్వాత ‘సిటాడెల్’ వెబ్ సిరీస్ లో అలరించింది. .ఆ మధ్య మయసిటీస్తో బాధపడింది సామ్. ఇపుడిపుడే ఆ వ్యాధి నుంచి కోలుకుంటున్న సమంత.. మళ్లీ ఫిట్నెస్ పై శ్రద్ధ వహించింది. ఇన్నేళ్ల కెరీర్లో ఈమె కెరీర్ తొలినాళ్లలో రూ.40 లక్షల నుంచి ఇపుడు రూ.. 3 కోట్ల వరకు తీసుకునే స్థాయికి ఎదిగింది. ఈమె పలు ప్రాజెక్ట్స్ లో పెట్టుబడులు పెట్టింది. అందులో ముఖ్యంగా రియల్ ఎస్టెట్స్, క్లాత్, జ్యువెలరీ దాంట్లో పెట్టుబడులు పెట్టింది. అంతేకాదు ట్రాలాలా బ్యానర్ పై తొలి ప్రయత్నంలో ‘శుభమ్’ సినిమాతో మంచి శుభారంభం అందించింది. ఈమె రీసెంట్ గా పికెల్ బాల్ జట్టును కొనుగోలు చేసినట్టు సమాచారం.
సమంత సినిమాల్లో వచ్చిన దానిని మ్యూచవల్ ఫండ్స్తో పాటు.. ముంబై, చైన్నై,బెంగళూరు, హైదరాబాద్లలో రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో ఇన్వెస్ట్ చేసింది. ఆయా ప్రాంతాల్లో పలు ఇళ్లులున్నాయి. ఈమె బీఎండబ్లూ వంటి ఖరీదైన కార్లు కూడా ఉన్నాయి. అటు దీంతో పాటు నాగ చైతన్యతో విడాకుల తర్వాత కొంత భరణం వచ్చింది. మొత్తంగా సమంత ఆస్తుల విలువ మార్కెట్ రేట్ ప్రకారం దాదాపు రూ. 250 కోట్ల నుంచి రూ. 300 కోట్లు వుంటుందని సినీ వర్గాల సమాచారం. దీనిపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.