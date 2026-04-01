Samantha Skin Cream: ఆ క్రీమ్ పూస్తేనే నా మొహం అందంగా ఉంటుంది.. సీక్రెట్ బయటపెట్టిన సమంత

Samantha Secret Cream : సమంత రూత్ ప్రభు.. తన స్కిన్ కేర్ గురించి చెప్పిన మాటలు ఇప్పుడు చాలా మందిని ఆకట్టుకుంటున్నాయి. సాధారణంగా చాలామంది అందంగా కనిపించడానికి ఎన్నో స్టెప్స్ ఉన్న స్కిన్ కేర్ రూటీన్ను ఫాలో అవుతుంటారు. కానీ సమంత మాత్రం లెస్ ఈజ్ మోర్..అనే సింపుల్ పద్ధతిని అనుసరిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ, సమంత ముందు చాలా స్టెప్స్ ఉన్న స్కిన్ కేర్ రూటీన్ ఫాలో అయ్యేదాన్నని చెప్పారు. కానీ తర్వాత అనుభవంతో తెలుసుకున్నది ఏమిటంటే, చాలా ప్రొడక్ట్స్ వాడటం కంటే కొద్ది మంచి ప్రొడక్ట్స్ వాడటం మంచిదని ఆమె భావించింది. ప్రతిసారి కొత్త ప్రొడక్ట్స్ ట్రై చేయడం కంటే మనకు సూటయ్యే కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ను ఎంచుకుని వాటినే కొనసాగించడం మంచిదని ఆమె చెప్పింది.
సమంత మాట్లాడుతూ..“ఇప్పుడు నాకు అనిపించేది ఏమిటంటే, ఎక్కువ స్టెప్స్ అవసరం లేదు. కొన్ని మంచి ప్రొడక్ట్స్ ఉంటే చాలు” అని అన్నారు. ముఖ్యంగా తన వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ స్కిన్ కేర్లో కొన్ని మార్పులు చేయాల్సి ఉంటుందని కూడా తెలిపారు.
ఆమె మాట్లాడుతూ.. మంచి సన్స్క్రీన్, ఒక మంచి సీరమ్, అలాగే రెటినాల్ వంటి ప్రొడక్ట్స్ చాలా అవసరమని చెప్పారు. అంతేకాదు తనకు 30 ఏళ్లు దాటింది కాబట్టి తప్పకుండా రెటినాల్ క్రీమ్ వాడుతాను అని చెప్పుకొచ్చింది. ఆ క్రీమ్ తను తప్పనిసరిగా పూసుకుంటానని తెలిపింది.. చిన్న వయసులో ఉన్న వారికి రెటినాల్ అవసరం లేకపోవచ్చు. కానీ వయసు పెరిగే కొద్దీ అది ఉపయోగపడుతుందని ఆమె అభిప్రాయం వ్యక్తం చేసింది.
డాక్టర్లు కూడా ఇదే విషయాన్ని చెబుతున్నారు. ఎక్కువ ప్రొడక్ట్స్ వాడటం వల్ల స్కిన్కు నష్టం కలిగే అవకాశం ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒకేసారి ఎక్కువ కెమికల్స్ వాడితే చర్మం ఎర్రగా మారడం, పొడిబారడం లేదా అలర్జీలు రావచ్చు.
అందుకే స్కిన్ కేర్లో సింపుల్ రూటీన్ చాలా మంచిదని వారు సూచిస్తున్నారు. ఒక మంచి క్లీన్సర్, మాయిశ్చరైజర్, సన్స్క్రీన్ వాడటం సరిపోతుంది. అవసరమైతే తరువాత మరికొన్ని ప్రొడక్ట్స్ జోడించవచ్చు.