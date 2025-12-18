English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Samantha Second Marriage: ఇక మీదట ప్రశాంతంగా ఉంటాను : సమంత

Samantha Second Marriage: ఇక మీదట ప్రశాంతంగా ఉంటాను : సమంత

Samantha Life After Marriage : సాధారణంగా సినీ నటుల జీవితాలపై ప్రేక్షకులకు ఆసక్తి.. ఎక్కువగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కష్టాలను ఎదుర్కొని మళ్లీ కొత్త జీవితం మొదలుపెట్టే వాళ్ల కథలు.. చాలామందికి ప్రేరణగా మారుతాయి. అలాంటి జాబితాలో ఇప్పుడు సమంత పేరు ముందుంటోంది. ఎన్నో ఒడిదుడుకులు చూసిన తర్వాత..తన జీవితాన్ని కొత్త దారిలో నడిపించాలనే నిర్ణయంతో సమంత ముందుకు సాగుతోంది.
 
1 /6

తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో తనకంటూ స్టార్ స్టేటస్ అందుకున్న..సమంత పర్సనల్ లైఫ్ మాత్రం అంత సాఫీగా సాగలేదు. సమంత ఆరోగ్యపరంగా.. వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ ఎన్నో సమస్యలను ఎదుర్కొన్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే. ఆరోగ్య సమస్యలు.. సినిమాలకు బ్రేక్.. డైవర్స్ వల్ల మానసిక ఒత్తిడి… ఇవన్నీ ఆమె జీవితంలో భాగమయ్యాయి. 

2 /6

అదే సమయంలో దర్శకుడు రాజ్‌తో ఆమె ప్రేమలో ఉన్నట్టు వార్తలు వచ్చాయి. మొదట్లో వాటిని చాలామంది పుకార్లుగానే తీసుకున్నారు. కానీ ఈనెల ప్రారంభంలో ఆ వార్తలను నిజం చేస్తూ.. సమంత అతనితో వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టింది. చాలా సింపుల్‌గా..కుటుంబ సభ్యులు.. సన్నిహితుల మధ్య ఈ పెళ్లి జరిగింది.

3 /6

పెళ్లి తర్వాత సమంత తన జీవితాన్ని పూర్తిగా కొత్త కోణంలో చూసే ప్రయత్నం చేస్తోంది. 2026 సంవత్సరాన్ని ప్రశాంతమైన మనసుతో..స్పష్టమైన ఆలోచనలతో స్వాగతించడానికి సిద్ధమవుతోందని ఆమె తన ఇంస్టాగ్రామ్ ద్వారా చెప్పింది. తాజాగా ఆమె సోషల్ మీడియాలో చేసిన పోస్ట్ అభిమానుల దృష్టిని బాగా ఆకర్షించింది. ఆ పోస్ట్‌లో ఆమె చెప్పిన లక్ష్యాలు చాలా సింపుల్‌గా ఉండటంతో పాటు.. చాలామందికి ప్రేరణగా నిలిచాయి.

4 /6

ఇక మీదట జీవితాన్ని నెమ్మదిగా..ఆలోచించి జీవించాలని సమంత భావిస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఎప్పటికప్పుడు విజయాల కోసం పరుగులు తీయడం కన్నా, తనకు నిజంగా అవసరమైన విషయాలపై దృష్టి పెట్టాలని నిర్ణయించుకుంది. 2026 కోసం ఆమె పెట్టుకున్న లక్ష్యాలు కూడా అదే విషయాన్ని చెబుతున్నాయి. దీర్ఘకాలం ఆరోగ్యంగా ఉండటం, రోజూ వ్యాయామం చేయడం, తన చుట్టూ ఉన్నవారితో కృతజ్ఞతతో జీవించడం, మంచి సంబంధాలు కొనసాగించడం, సమాజానికి ఏదో ఒక రూపంలో తిరిగి ఇవ్వడం వంటి విషయాలను ఆమె ముఖ్యంగా చెప్పింది.  

5 /6

అంతేకాదు.. తన అంతర్గత భావనను నమ్ముతూ ముందుకు సాగాలని, స్థిరమైన పని ద్వారా స్థిరమైన అభివృద్ధి సాధించాలని కూడా సమంత కోరుకుంటోంది. పేరు, డబ్బు, హడావుడి కన్నా మనశ్శాంతి..సమతుల్యతే జీవితానికి నిజమైన బలం అని ఆమె నమ్ముతున్నట్లు ఈ పోస్ట్ స్పష్టంగా తెలియజేస్తోంది. మొత్తానికి రెండో పెళ్లి అయిన వెంటనే ఆమె చాలా ప్రశాంతంగా ఉండాలి అని ఈ పోస్టు ద్వారా తెలపండి. ఆమె షేర్ చేసిన ఫోటోలో కూడా అదే ప్రశాంతత కనిపించింది. 

6 /6

ఇటీవల కోయంబత్తూరులోని ఇషా యోగా సెంటర్‌లో చాలా సింపుల్‌గా ఈ వివాహం జరగడం కూడా ఆమె ఆలోచనలకు తగ్గట్టుగానే అనిపిస్తోంది.  సినిమాల విషయానికి వస్తే, సమంత ప్రస్తుతం ‘మా ఇంటి బంగారం’ సినిమా షూటింగ్‌తో బిజీగా ఉంది. ఈ సినిమా తర్వాత సమంత ఎటువంటి తెలుగు సినిమా ఒప్పుకుంటుంది అనే ఆసక్తి అందరిలో నెలకొంది.

Samantha Second Marriage Samantha Life After Marriage Samantha Reveals Future Plans Samantha 2026 Resolutions

Next Gallery

RBI: బాంబు పేల్చిన RBI.. అకౌంట్‌ నుంచి రూ.35వేల కంటే ఎక్కవ విత్‌డ్రా చేసుకోలేం..!!