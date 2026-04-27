Samantha: రాజ్ ఎలాంటి వాడంటే.. భర్త గురించి సమంత ఏం చెప్పిందో చూడండి!

Samantha Husband Nature : సినీ నటి సమంత రూత్ ప్రభు ప్రస్తుతం తన కొత్త సినిమా ప్రమోషన్లలో బిజీగా ఉంది. ఆమె నటిస్తున్న తాజా చిత్రం మా ఇంటి బంగారం త్వరలో విడుదలకు సిద్ధంగా ఉండటంతో, వివిధ ఇంటర్వ్యూలలో పాల్గొంటోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆమె వెన్నెల కిషోర్ తో చేసిన ఒక ఫన్ ఇంటర్వ్యూ సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
ఈ ఇంటర్వ్యూలో ఒక సరదా సందర్భం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. వెన్నెల కిషోర్, సమంతను “మీ ఫ్యామిలీ మ్యాన్ రాజ్ ఎలా ఉన్నారు?” అని ప్రశ్నించాడు. సమంత భర్త రాజ్ ఫ్యామిలీ మాన్ సిరీస్ దర్శకత్వం వహించిన సంగతి తెలిసిందే. ఇక ఇందులో సమంత యాక్ట్ చేసింది. ఈ క్రమంలో వెన్నెల కిషోర్ ఆమె భర్త గురించి ఇలాంటి క్వశ్చన్ వేశారు.
ఈ ప్రశ్నకు సమంత సమాధానం ఇస్తూ, “ఆయన చాలా గొప్ప వ్యక్తి, ఒక క్రియేటర్,” అని చెప్పడం ప్రారంభించింది. అయితే ఆమె పూర్తిగా చెప్పకముందే వెన్నెల కిషోర్ సరదాగా అడ్డుకొని, డైరెక్టర్ నందిని రెడ్డి గురించి మాట్లాడాలని చెప్పాడు.
దానికి సమంత నవ్వుతూ, “నేను ఇంకా నా సమాధానం పూర్తి చేయలేదు” అని స్పందించింది. పర్లేదు నేనేం కేర్ చేయను అంటూ సీరియస్గా సమాధానం ఇచ్చారు వెన్నెల కిషోర్. ఈ సరదా సంభాషణ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అవుతోంది.
ఇదిలా ఉంటే, మా ఇంటి బంగారం సినిమాపై మంచి అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. ఇటీవల విడుదలైన టీజర్ ప్రేక్షకుల నుండి మంచి స్పందన పొందింది. అలాగే “టస్సడియ్యా” అనే పాట కూడా ఇప్పటికే ట్రెండింగ్లో ఉంది. ఈ సినిమాను ట్రలాలా మూవింగ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై నిర్మిస్తున్నారు. ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, సమంత ఈ సినిమాలో కేవలం హీరోయిన్గా మాత్రమే కాకుండా నిర్మాతగా కూడా వ్యవహరిస్తోంది. ఆమెతో పాటు రాజ్ నిడిమోరు మరియు హిమాన్క్ దువ్వూరు కూడా నిర్మాతలుగా ఉన్నారు. ఇది సమంత నటిగా మాత్రమే కాకుండా నిర్మాతగా కూడా ఎదుగుతున్నదాన్ని చూపిస్తోంది.
ఈ చిత్రంలో దిగంత్, గుల్షన్ దేవయ్య, శ్రీముఖి, గౌతమీ వంటి ప్రముఖులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. మా ఇంటి బంగారం చిత్రం మే 15న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్గా విడుదల కానుంది. ఈ సినిమా ద్వారా సమంత మరోసారి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుందా అన్నది చూడాలి.