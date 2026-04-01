English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Samantha: అర్థరాత్రి 2 గంటలైనా ఆ నటి అలా చేస్తుంది.. స్టార్ హీరోయిన్ గురించి సమంత కీలక వ్యాఖ్యలు..

Samantha: అర్థరాత్రి 2 గంటలైనా ఆ నటి అలా చేస్తుంది.. స్టార్ హీరోయిన్ గురించి సమంత కీలక వ్యాఖ్యలు..

Samantha about Star Actress : టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సమంత ప్రస్తుతం తన సెకండ్ ఇన్నింగ్స్‌లో మరింత జోష్‌తో ముందుకు సాగుతున్నారు. పెళ్లి తర్వాత తన కెరీర్‌ను కొత్త దిశలో తీసుకెళ్తూ సినిమాలు..వెబ్ సిరీస్‌లు, వ్యాపారాలు ఇలా అనేక రంగాల్లో బిజీగా ఉన్నారు. ఆమె స్వంత నిర్మాణ సంస్థ ట్రాలాలా మూవింగ్ పిక్చర్స్ ద్వారా మా ఇంటి బంగారం అనే సినిమాను నిర్మిస్తూ, అందులో ప్రధాన పాత్రలో కూడా నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా మే 15న విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది.
 
1 /5

వెబ్ సిరీస్ తో హిందీ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్న సమంత ప్రస్తుతం సినిమాలతో కూడా బాలీవుడ్‌లో అడుగుపెట్టబోతున్నట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. సల్మాన్ ఖాన్ నటిస్తున్న ఒక సినిమాలో సమంత హీరోయిన్‌గా కనిపించనుందని ప్రచారం జరుగుతోంది. దీంతో ఆమె అభిమానుల్లో ఆసక్తి మరింత పెరిగింది.

2 /5

ఇన్ని పనుల మధ్య కూడా సమంత తన స్నేహితులను మరచిపోవడం లేదు. ముఖ్యంగా కీర్తి సురేష్‌తో ఆమెకు ఉన్న స్నేహం చాలా ప్రత్యేకం అని చెప్పుకొచ్చింది ఈ హీరోయిన్. ఇటీవల ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో సమంత ఈ విషయంపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. “కీర్తితో కలిసి ఉంటే టైమ్ ఎలా గడుస్తుందో తెలియదు. లంచ్‌కి కూర్చుంటే సాయంత్రం అయిపోతుంది” అని ఆమె చెప్పారు.

3 /5

ఇద్దరి స్నేహం మహానటి సినిమా నుంచి మరింత బలపడింది. ఆ సినిమాలో కీర్తి సురేష్ మహానటి సావిత్రి పాత్రలో నటించగా, సమంత జర్నలిస్ట్ పాత్రలో కనిపించారు. అప్పటి నుంచి వీరు మంచి ఫ్రెండ్స్‌గా కొనసాగుతున్నారు. బీచ్ వాక్స్, వెకేషన్స్, పార్టీలు ఇలా కలిసి గడిపే క్షణాలను ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు.

4 /5

సమంత మాట్లాడుతూ.. “రాత్రి 2 గంటలకు ఫోన్ చేసినా కీర్తి వెంటనే స్పందిస్తుంది. ఆమె జోకులు, నవ్వులు తట్టుకోలేం. కేవలం 3 సెకన్లలో మన మూడ్ మార్చేస్తుంది. ఆమెకు డ్రింక్స్ అలవాటు లేదు.. కానీ ఆమె చాలా యాక్టివ్గా రాత్రంతా మేలుకొని మనల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తూ ఉంటుంది” అని ఆమె చెప్పడం. కీర్తి సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ చాలా అద్భుతమని కూడా సమంత ప్రశంసించారు.  

5 /5

ఇక కీర్తి సురేష్ విషయానికి వస్తే, ఇటీవల తన వ్యక్తిగత జీవితంలో కొత్త అధ్యాయం ప్రారంభించి పెళ్లి చేసుకుని సంతోషంగా జీవిస్తోంది. కెరీర్ పరంగా కూడా పలు సినిమాలతో బిజీగా ఉంది. ప్రస్తుతం తమిళం, తెలుగు, మలయాళ భాషల్లో పలు ప్రాజెక్టుల్లో నటిస్తోంది.

Next Gallery

