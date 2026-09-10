Samantha: సౌత్ ఇండియన్ స్టార్ హీరోయిన్ సమంత రూత్ ప్రభు గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సినిమాలతో పాటు ఆమె వ్యక్తిగత జీవితం కూడా తరచూ వార్తల్లో నిలుస్తుంటుంది. తాజాగా ఆమె ఎంగేజ్మెంట్ రింగ్ మరోసారి అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. అయితే ఈ రింగ్ ప్రత్యేకత దాని ఖరీదులో మాత్రమే లేదు. దాని వెనుక ఉన్న కథ కూడా చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది.
సమంతకు పెట్టుకున్న ఎంగేజ్మెంట్ రింగ్ అందరిని ఆకట్టుకుంటూ ఉంటుంది. అయితే ఆ రింగ్ను రాజ్ నిడిమోరు స్వయంగా ఎంపిక చేశారట. ముఖ్యంగా రింగ్ డిజైన్ ఎలా ఉండాలి, ఏ రకమైన రింగ్ తీసుకోవాలి అనే విషయంలో సమంతకు ఎలాంటి సమాచారం లేదని ఆమె వెల్లడించింది. అసలు ప్రపోజ్ చేసే వరకు ఆ రింగ్ను ఆమె చూడలేదట.
ది హాలీవుడ్ రిపోర్టర్ ఇండియాతో జరిగిన ఓ సంభాషణలో సమంత ఈ విషయాన్ని చెప్పింది. రింగ్ ఎంపిక గురించి అడిగినప్పుడు ఆమె, "అసలు నాకు దాని గురించి ఎటువంటి ఐడియా లేదు. ఈవెన్ ఆ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ లో కూడా నేను లేను. ఇది చేసిందంతా రాజ్. మీరు ఏమన్నా అతన్నే అడగాలి,” అని చెప్పింది.
అంటే రాజ్ ఈ విషయంలో మొత్తం బాధ్యతను తన చేతుల్లోనే తీసుకున్నారన్నమాట. సమంతకు సర్ప్రైజ్ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో రింగ్ వివరాలను ఆమెకు చెప్పకుండా జాగ్రత్త పడ్డారు. ప్రపోజ్ చేసిన సమయంలోనే సమంత తొలిసారి ఆ రింగ్ను చూసిందట. ఈ ప్రత్యేకమైన రింగ్ను గ్రీక్కు చెందిన జ్యువెలరీ డిజైనర్ థియోడోరోస్ సవోపౌలోస్ రూపొందించినట్లు సమాచారం. ఆయన ఏథెన్స్లో పనిచేస్తూ, ప్రత్యేకమైన డిజైన్లతో నగలు తయారు చేస్తారని తెలుస్తోంది. సమంత, రాజ్లకు ఆయన స్నేహితుడిగా కూడా ఉన్నారు.
రింగ్ డిజైన్ కూడా చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంది. ఇది లోజెంజ్ ఆకారంలో ఉండే నేచురల్ డైమండ్ రింగ్. ఇందులో ఎనిమిది పోర్ట్రెయిట్ కట్ డైమండ్ పెటల్స్ ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ రకమైన డైమండ్ కట్కు భారతీయ చరిత్రతో కూడా సంబంధం ఉంది. ముఖ్యంగా మొఘల్ కాలంలో పోర్ట్రెయిట్ కట్ డైమండ్స్కు మంచి గుర్తింపు ఉండేది.
సెలబ్రిటీ జ్యువెలరీ నిపుణురాలు ప్రియన్షీ గోయల్ అంచనా ప్రకారం ఈ రింగ్ విలువ సుమారు రూ.1.5 కోట్లు ఉండొచ్చని వార్తలు వచ్చాయి. అయితే దీని అసలు ధరను సమంత లేదా రాజ్ అధికారికంగా వెల్లడించలేదు. సమంత, రాజ్ నిడిమోరు 2025 డిసెంబర్ 1న సన్నిహితుల మధ్య ఆలయ వివాహం చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు వారి ఎంగేజ్మెంట్ రింగ్ కథ కూడా అభిమానుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతోంది.