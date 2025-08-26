English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Samantha: “అది వద్దంటే అతనికి కోపం వస్తుంది…తిట్టేవాడు…”స్టార్ నటుడు గురించి బయటపెట్టిన సమంత

ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి సమంత.. తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో స్టార్ హీరోయిన్గా కొనసాగుతోంది. ఈ క్రమంలో ఆమె ఎంతో మంది నటులతో కలిసి పని చేసింది. అయితే తెలుగులో ఒక స్టార్ నటుడు గురించి సమంత ప్రస్తుతం చేసిన వ్యాఖ్యలు అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నారు..
సమంత.. వరుస సినిమాలు చేస్తూ స్టార్ హీరోయిన్గా ఎదిగింది. ఇండస్ట్రీ లోకి వచ్చి ఎన్నో సంవత్సరాలు కావస్తున్నా ఇప్పటికి కూడా.. ఈమెకు ఎటువంటి క్రేజ్ తగ్గలేదు.   

అయితే తన ఆరోగ్య సమస్యల వల్ల ఈ మధ్య మాత్రం సినిమాలు తగ్గించిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రస్తుతం సమంత చేతిలో మా ఇంటి బంగారం అనే సినిమా మాత్రమే ఉంది

మరోపక్క ఈ మధ్యనే నిర్మాతగా మారి ‌‌.. శుభం అనే సినిమా తెరకెక్కించింది. ఈ సినిమా.. మంచి విజయం సాధించింది. ఈ క్రమంలో తాజాగా సమంత ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన మాటలు వైరల్ అవుతున్నాయి. 

ఆలీ షో కి ఎన్నో రోజుల క్రితం సమంతా హాజరు కాగా ‌.. అప్పుడు ఆలీ మాట్లాడుతూ..”నేను నాగచైతన్య అఖిల్ ఒకసారి బ్రహ్మానందం గారి ఇంటికి లంచ్ కి వెళ్ళాం. ఆయన మాకు వద్దు ఇస్తూనే ఉన్నాడు. అఖిల్ కి నెయ్యి చికెన్ వేస్తూనే ఉన్నాడు.. వెంటనే అఖిల్.. అంకుల్ చాలు అన్నాడు. కానీ వద్దు అన్న వినలేదు..,” అని చెప్పక వచ్చాడు.

వెంటనే సమంత మాట్లాడుతూ ఆయనకు వద్దు అంటే చాలా కోపం వస్తుంది. వెంటనే ఎందుకు వద్దు అని తిట్టేస్తాడు అంటూ తనకి ఎదురైనా అనుభవాన్ని కూడా చెప్పుకొచ్చింది.

