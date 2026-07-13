/Samantha: నన్ను భయపెట్టిన ఆ ఫోన్ కాల్.. ఆసక్తికర విషయం చెప్పిన సమంత

Samantha:సమంత నటించిన మా ఇంటి బంగారం భారీ విజయంతో మహిళా ప్రధాన చిత్రాలపై ఉన్న అభిప్రాయాలు మారాయని ఆమె చెప్పింది. విడుదలకు ముందు ఒక ఫోన్ కాల్ తనను తీవ్రంగా భయపెట్టిందని, కానీ సినిమా రూ.100 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించి అందరి అంచనాలను తారుమారు చేసిందని వెల్లడించింది.
సమంత ప్రధాన పాత్రలో నటించిన మా ఇంటి బంగారం సినిమా భారీ విజయాన్ని అందుకుంది. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.100 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లు సాధించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. మహిళా ప్రధాన కథతో వచ్చిన సినిమాల్లో ఇది పెద్ద విజయాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. అయితే సినిమా విడుదలకు ముందు పరిస్థితి పూర్తిగా భిన్నంగా ఉందని సమంత తాజాగా వెల్లడించింది. సినిమా విడుదలకు ముందు తాను చాలా టెన్షన్లో ఉన్నానని చెప్పింది. ముఖ్యంగా ఒక ఫోన్ కాల్ తనను మరింత భయపెట్టిందని గుర్తు చేసుకుంది.
సమంత చెప్పిన వివరాల ప్రకారం, ఒక రోజు తన స్నేహితుడు ఓ సినిమా డిస్ట్రిబ్యూటర్కు ఫోన్ చేశాడు. ఆ సమయంలో సమంత కూడా అక్కడే ఉంది. మా ఇంటి బంగారం సినిమా ఎలా ఆడుతుందని, ప్రేక్షకులు థియేటర్లకు వస్తారా అని అతను డిస్ట్రిబ్యూటర్ను అడిగాడు.
దానికి డిస్ట్రిబ్యూటర్ చెప్పిన సమాధానం సమంతను నిరాశకు గురి చేసిందట. సాధారణంగా హీరోయిన్ ప్రధానంగా ఉండే సినిమాలను ప్రేక్షకులు థియేటర్లలో ఎక్కువగా చూడరని ఆయన అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారట. పెద్ద హీరోలతో గ్లామర్ పాత్రల్లో నటించినప్పుడే హీరోయిన్లకు మంచి ఆదరణ లభిస్తుందని కూడా చెప్పినట్లు సమంత వెల్లడించింది. అందుకే మా ఇంటి బంగారం పెద్ద విజయం సాధించే అవకాశాలు తక్కువగా ఉన్నాయని ఆయన భావించారట.
ఆ మాటలు విన్న తర్వాత తాను చాలా భయపడినట్లు సమంత తెలిపింది. ప్రతి నటుడిలాగే తన సినిమా విజయం సాధించాలని కోరుకున్నానని, కానీ ఆ ఫోన్ కాల్ తర్వాత మరింత ఆందోళన పెరిగిందని చెప్పింది. అయితే సినిమా విడుదలైన తర్వాత పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. మొదటి రోజు మిశ్రమ స్పందన వచ్చినా, కుటుంబ ప్రేక్షకుల మద్దతు, మంచి ప్రచారం, ప్రేక్షకుల నుంచి వచ్చిన పాజిటివ్ టాక్ వల్ల సినిమా రోజురోజుకూ బలమైన వసూళ్లు సాధించింది. మొదటి వారాంతం తర్వాత కూడా ప్రేక్షకుల ఆదరణ తగ్గకుండా కొనసాగింది.
ఈ విజయంపై సమంత ఆనందం వ్యక్తం చేసింది. మంచి కథ ఉంటే మహిళా ప్రధాన చిత్రాలు కూడా భారీ కమర్షియల్ విజయాలు సాధించగలవని ఈ సినిమా నిరూపించిందని ఆమె చెప్పింది. ఇకపై హీరోయిన్ ఓరియెంటెడ్ సినిమాలను ముందుగానే తక్కువగా అంచనా వేయకుండా, ప్రేక్షకుల స్పందన కోసం వేచి చూసే పరిస్థితి వస్తుందని ఆమె అభిప్రాయపడింది. మా ఇంటి బంగారం విజయం కొత్త కథలకు, మహిళా ప్రధాన చిత్రాలకు మరింత నమ్మకాన్ని ఇచ్చిందని సమంత పేర్కొంది. ఈ సినిమా విజయంతో అలాంటి కథలను తెరకెక్కించాలనుకునే దర్శకులు, నిర్మాతలకు కూడా కొత్త ఉత్సాహం లభించిందని ఆమె చెప్పింది.