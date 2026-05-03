Samantha: ఒకే వేదికపై సమంత, నాగ చైతన్య…భార్యా, భర్తతో పెళ్లిలో కలుసుకున్న జంట!

Samantha: హైదరాబాద్‌లో జరిగిన ప్రముఖ నిర్మాత సునీల్ నారంగ్ కుమార్తె సిమ్రన్ వివాహ వేడుక టాలీవుడ్‌లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ఈ వేడుకకు పలువురు సినీ ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. ముఖ్యంగా ఒకే చోట మాజీ దంపతులు సమంత రూత్ ప్రభు, నాగ చైతన్య తమ తమ జీవిత భాగస్వాములతో కలిసి కనిపించడం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.
సమంత తన భర్త రాజ్ నిడిమోరుతో కలిసి ఈ రిసెప్షన్‌కు హాజరయ్యారు. ఆమె పర్పుల్ మరియు గోల్డ్ కలర్ చీరలో ఎంతో అందంగా కనిపించారు. మరోవైపు నాగ చైతన్య తన భార్య శోభిత ధూళిపాళతో కలిసి వచ్చారు. చైతన్య సూట్‌లో స్టైలిష్‌గా కనిపించగా, శోభిత బ్లూ-పింక్ చీరలో ఆకట్టుకున్నారు. ఈ జంటలు వేదికపైకి వెళ్లి వధూవరులకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.  

అయితే ఈ వేడుకలో సమంత, నాగ చైతన్య ఒకరినొకరు కలిశారా లేదా అన్నది స్పష్టంగా తెలియలేదు. వీరిద్దరూ ఒకే ఈవెంట్‌లో కనిపించడం చాలా అరుదుగా ఉండటంతో అభిమానుల్లో ఆసక్తి పెరిగింది. సోషల్ మీడియాలో కూడా “ఇద్దరూ కలిశారా?” అనే ప్రశ్నలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. కానీ బయటకు వచ్చిన వీడియోల్లో లేదా ఫోటోల్లో వారు కలిసి మాట్లాడిన దృశ్యాలు కనిపించలేదు.  

సమంత, నాగ చైతన్య ప్రేమకథ ఏ మాయ చేసావే సినిమా సమయంలో ప్రారంభమైంది. కొన్నేళ్ల పాటు ప్రేమలో ఉన్న తర్వాత 2017లో వివాహం చేసుకున్నారు. కానీ 2021లో ఇద్దరూ విడాకులు తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఇద్దరూ తమ తమ జీవితాల్లో ముందుకు సాగారు.  

నాగ చైతన్య తరువాత శోభితతో రిలేషన్‌లో ఉన్నారని వార్తలు వచ్చాయి. చివరకు 2024లో వీరిద్దరూ వివాహం చేసుకున్నారు. అలాగే సమంత కూడా రాజ్ నిడిమోరుతో సంబంధం ఉన్నట్టు వార్తలు వచ్చి, 2025లో పెళ్లి చేసుకున్నారని సమాచారం.  

ఇప్పుడు ఈ వేడుకలో ఇద్దరూ తమ తమ భాగస్వాములతో సంతోషంగా కనిపించడం అభిమానులకు ఒక కొత్త భావనను ఇచ్చింది. గతం గతమే అని, ప్రస్తుతం తమ జీవితాల్లో ఆనందంగా ఉన్నారని చాలా మంది అభిప్రాయపడుతున్నారు. మొత్తానికి ఈ ఈవెంట్ టాలీవుడ్‌లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.

