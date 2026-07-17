/Samantha Ruth Prabhu: చిత్తూరులో సమంత శ్రీమంతం.. అందరి చూపు దానిపైనే!

Samantha Ruth Prabhu: సమంత రూత్ ప్రభు జీవితంలో ఎంతో ప్రత్యేకమైన దశను ఆస్వాదిస్తోంది. త్వరలో తన తొలి బిడ్డకు జన్మనివ్వనున్న ఆమె ఇటీవల భర్త రాజ్ నిడిమోరుతో కలిసి కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సాంప్రదాయ బేబీ షవర్ వేడుకను జరుపుకుంది. ఈ వేడుకకు సంబంధించిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ అభిమానులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
సమంత శ్రీమంతం కార్యక్రమాన్ని రాజ్ సొంత ఊరు అయినటువంటి చిత్తూరులో చాలా సింపుల్గా, ఆత్మీయ వాతావరణంలో నిర్వహించారు. దగ్గరి బంధువులు, కుటుంబ సభ్యులు మాత్రమే ఈ వేడుకలో పాల్గొన్నారు. సమంత, రాజ్ ఇద్దరూ ఆనందంగా కనిపించడం అభిమానులను మరింత సంతోషపరిచింది. ఈ కొత్త ప్రయాణానికి ఇద్దరికీ అభిమానులు సోషల్ మీడియా ద్వారా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.
బేబీ షవర్ వేడుకలో సమంత మరూన్ రంగు ఎంబ్రాయిడరీ సంప్రదాయ దుస్తుల్లో ఎంతో అందంగా కనిపించింది. తక్కువ ఆభరణాలు, సహజమైన మేకప్తో ఆమె ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. రాజ్ నిడిమోరు కూడా మరూన్ సిల్క్ కుర్తా, తెలుపు రంగు బాటమ్ ధరించి సమంతకు చక్కటి జోడీగా కనిపించాడు. ఇక సమంత డ్రెస్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ అందరు చూపు ఆ డ్రెస్ పైనే ఉంది. ముఖ్యంగా అమ్మాయిలు ఈ డ్రెస్ కోసం తెగ వెతికేస్తున్నారు.
గత ఏడాది కోయంబత్తూరులోని ఈశా యోగా సెంటర్లో సమంత, రాజ్ నిడిమోరు కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో వివాహం చేసుకున్నారు. అనంతరం సమంత తన గర్భధారణ విషయాన్ని అభిమానులతో పంచుకుని అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. 'మా ఇంటి బంగారం' సినిమా విజయోత్సవ వేడుకల్లో ఆమె ఈ సంతోషకరమైన వార్తను ప్రకటించింది.
వ్యక్తిగత జీవితంతో పాటు సమంతకు వృత్తిపరంగానూ ఈ సంవత్సరం ఎంతో విజయవంతంగా మారింది. దర్శకురాలు బి.వి. నందిని రెడ్డి తెరకెక్కించిన 'మా ఇంటి బంగారం' సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.100 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించింది. మహిళా ప్రధాన పాత్రతో తెరకెక్కిన తెలుగు సినిమాల్లో ఈ ఘనత సాధించిన తొలి చిత్రంగా ఇది గుర్తింపు పొందింది. ఈ సినిమాను సమంత, రాజ్ నిడిమోరు కలిసి నిర్మించడంతో ఈ విజయం వారికి మరింత ప్రత్యేకంగా మారింది. ఈ చిత్రం జూలై 17 నుంచి జియోహాట్స్టార్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
ప్రస్తుతం సమంత సినిమాలకు కొంత విరామం ఇచ్చి తన ఆరోగ్యం, గర్భధారణపై పూర్తి దృష్టి పెట్టింది. అయితే మాతృత్వం తర్వాత మళ్లీ నటిగా బిజీ కావాలని ఇప్పటికే నిర్ణయించుకుంది. 'మా ఇంటి బంగారం' సీక్వెల్లో నటించే అవకాశం ఉందని సమాచారం. అలాగే ఆదిత్య రాయ్ కపూర్, వామికా గబ్బి, అలీ ఫజల్తో కలిసి నటించిన 'రక్త బ్రహ్మాండ: ది బ్లడీ కింగ్డమ్' వెబ్ సిరీస్ కూడా విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది.సమంత జీవితంలో కొత్త అధ్యాయం ప్రారంభమవుతున్న ఈ సమయంలో అభిమానులు ఆమెకు ప్రేమాభిమానాలు, ఆశీస్సులు అందిస్తున్నారు. బేబీ షవర్ వేడుకకు సంబంధించిన ఈ అందమైన క్షణాలు సోషల్ మీడియాలో అభిమానులను ఎంతో ఆకట్టుకుంటున్నాయి.