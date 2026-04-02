Samantha: పెళ్లి తర్వాత సమంత డైట్ సీక్రెట్స్..హెల్తీ లైఫ్ కోసం 7 సింపుల్ టిప్స్!

Samantha Diet Secret : టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సమంత ఎప్పుడూ తన ఫిట్‌నెస్, హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ వల్లే వార్తల్లో ఉంటారు. తాజాగా ఆమె పెళ్లి తర్వాత కూడా ఆమె ఆహార అలవాట్లు మళ్లీ వార్తలోకి వచ్చాయి. రోజువారీ జీవితంలో ఆమె పాటించే కొన్ని ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ మనకూ ఉపయోగపడే మంచి పాఠాలు నేర్పుతాయి.
 
మొదటగా..సమంత తన రోజు ప్రారంభాన్ని హెల్తీ స్మూతీతో మొదలుపెడుతుంది. లెట్యూస్, పాలకూర, సెలరీ వంటి ఆకుకూరలతో పాటు చియా సీడ్స్, ఫ్లాక్స్ సీడ్స్ కలిపి తయారు చేసే ఈ స్మూతీ శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు ఇస్తుంది. ఇది రోజంతా ఎనర్జీగా ఉండటానికి సహాయపడుతుంది.  

ఉదయం బ్రేక్‌ఫాస్ట్ విషయంలో ఆమెకి సౌత్ ఇండియన్ ఫుడ్ అంటే చాలా ఇష్టం. ఇడ్లీ, దోసె, సాంబార్, కొబ్బరి చట్నీ లాంటి పదార్థాలను ఆమె ఇష్టపడుతుంది. ముఖ్యంగా కాస్త మసాలా, పులుపు ఎక్కువగా ఉండే సాంబార్ ఆమె ఫేవరెట్.

సాయంత్రం టైంలో కూడా ఆమె పూర్తిగా డైట్ ఫుడ్ మాత్రమే కాదు.. కొంచెం కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉన్న అలూ బోండా వంటి స్నాక్స్‌ను కూడా ఆస్వాదిస్తుంది. అంటే పూర్తిగా నియంత్రణ కాకుండా, కొద్దిగా ఇష్టమైనవి తినడం కూడా ముఖ్యమని చెబుతోంది.

ఇంకా సమంత హోమ్‌మేడ్ ఫుడ్‌కి చాలా ప్రాధాన్యం ఇస్తుంది. ఆల్మండ్ మిల్క్‌ను కూడా ఇంట్లోనే తయారు చేసుకుని తాగుతుంది. ఇది హెల్తీగా ఉండటంతో పాటు ప్రిజర్వేటివ్స్ లేకుండా ఉంటుంది. మధ్యాహ్నం లేదా డిన్నర్‌లో ఆమె ‘బుద్ధ బౌల్’ వంటి పూర్తి పోషకాహారం తీసుకుంటుంది. ఇందులో ప్రోటీన్, కార్బ్స్, ఫ్యాట్స్ అన్నీ సమతుల్యంగా ఉంటాయి. కూరగాయలు, దాల్, గింజలు కలిపి తయారు చేసే ఈ ఫుడ్ చాలా హెల్తీ.

అలాగే టమోటా రైస్ అంటే కూడా ఆమెకు చాలా ఇష్టం. కానీ ఆమె బ్రౌన్ రైస్ ఉపయోగించి మరింత హెల్తీగా తయారు చేస్తుంది. ఇది తక్కువ కాలరీలు, ఎక్కువ ఫైబర్ కలిగి ఉంటుంది. చివరిగా..ప్రోటీన్ కోసం ఎగ్స్‌ను ఆమె డైట్‌లో తప్పనిసరిగా తీసుకుంటుంది. ముఖ్యంగా వర్కౌట్ తర్వాత ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది.

సమంత ఆహార అలవాట్లు మనకు ఒక ముఖ్యమైన సందేశం ఇస్తాయి..హెల్తీగా తినడం అంటే కఠినంగా ఉండటం కాదు, సమతుల్యంగా, తెలివిగా ఎంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

