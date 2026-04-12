Samantha Morning: ఉదయాన్నే నిద్ర లేచిందే ఈ పనులు చేయాల్సిందే అంటున్న సమంత..!

Samantha Morning Routine:సమంత ఏమి చేసినా అది సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతూ ఉంటుంది.. ఆమెకు ఎంత మంది అభిమానులు ఉన్నారు అన్న విషయం తెలిసిన సంగతి. ఈ క్రమంలో తాజాగా సమంత చెప్పిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవుతూ అందరిని ఆకట్టుకుంటూ ఉన్నాయి.
ఈ మధ్యనే పెళ్లి చేసుకున్న సమంత.. తన ఆరోగ్యం కోసం పాటిస్తున్న 8-స్టెప్ పవర్ మోర్నింగ్ రూటీన్ గురించి తాజాగా సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది. ఉదయం ఎలా ప్రారంభిస్తామో, మన రోజు మొత్తం దాని మీదే ఆధారపడి ఉంటుందని ఆమె చెప్పింది. చాలా రకాల మోర్నింగ్ రూటీన్స్ ప్రయత్నించి చివరికి తనకు సరిపోయే సులభమైన విధానాన్ని ఎంచుకున్నానని తెలిపింది.
సమంత చెప్పిన ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, చాలా మంది సరైన ఆహారం తీసుకున్నా, వ్యాయామం చేసినా కూడా బెల్లీ ఫ్యాట్ తగ్గకపోవడం, చర్మ సమస్యలు రావడం జరుగుతుంటాయి. దీనికి కారణం ఉదయం అలవాట్లు తప్పుగా ఉండడమే కావచ్చు అని ఆమె సూచించింది.
మొదటగా, లేచిన వెంటనే ఒక గంట పాటు ఫోన్ వాడకూడదు. ఇది మన మెదడులో ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. తరువాత 5 నిమిషాలు ప్రశాంతంగా శ్వాస వ్యాయామం చేయాలి. దీని వల్ల మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.
ఉదయం సూర్యకాంతి తీసుకోవడం కూడా చాలా ముఖ్యం. ఇది మన శరీర గడియారాన్ని సరిచేస్తుంది. తర్వాత గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మరసం, పసుపు వంటి పదార్థాలు కలిపి తాగాలని ఆమె సూచించింది. అయితే ఇది అందరికీ సరిపోదని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఆమె మరో ముఖ్యమైన సూచన ఏమిటంటే, ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్ తప్పక తినాలి. ప్రోటీన్, ఫైబర్, మంచి కొవ్వులు ఉన్న ఆహారం తీసుకుంటే రోజంతా ఎనర్జీ ఉంటుంది. అలాగే ఉదయం 11 గంటలలోపు కొంత వ్యాయామం చేయడం మంచిదని తెలిపింది.
కాఫీ లేదా టీని ఖాళీ కడుపుతో కాకుండా బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత తాగడం ఆరోగ్యానికి మంచిదని కూడా చెప్పారు. చివరిగా, ఆ రోజు చేయాల్సిన పనిని ముందే నిర్ణయించుకుని, దానిపై దృష్టి పెట్టాలని సూచించింది.