Samantha: బంపర్ జాక్ పాట్ కొట్టేసిన సమంత.. మరోసారి అల్లు అర్జున్ పక్కన చాన్స్.?.. అభిమానులకు పూనకాలే..

Samantha in allu arjun movie: సమంత మరోసారి బంపర్ జాక్ పాట్ కొట్టేసినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ భామ ఇటీవల తరచుగా తన రూమర్డ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ తో చెట్టాపట్టాల్ వేసుకుని ఎక్కువగా కన్పిస్తుంది. రాజ్ నిడిమోరుతో పెళ్లికి ఫిక్స్ అయ్యిందని పుకార్లు షికార్లు కొడుతున్నాయి.
 
సమంత ఇటీవల కాలంలో ఎక్కువగా రాజ్ నిడిమోరుతో కన్పిస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో గత కొంత కాలంగా డేటింగ్ నడుస్తుందని, ఇద్దరు పెళ్లి బంధంతో ఒక్కటౌతారని వార్తలు  వస్తున్నాయి. మరోవైపు రాజ్ నిడిమోరు తన సతీమణితో డైవర్స్ కూడా ఒప్పించారని వార్తలు వచ్చాయి.

వీరిద్దరు తరచుగా క్లోజ్ గా కన్పించడం కూడా ఈ రూమర్స్ కు బలంను చేకూరుస్తుందని చెప్పుకొవచ్చు. అయితే.. సమంతా గతంలో పుష్ప మూవీలో అల్లు అర్జున్ సరసన ఐటెంసాంగ్ లో నటించింది. ఇప్పటికి ఆ పాట ఊ అంటావా.. పాట ఒక రేంజ్ లో మాస్ ఇమేజ్ ను సామ్ కు సంపాదించి పెట్టింది.

అయితే.. మరోసారి సమంతా అల్లు అర్జున్ సరసన మూవీలో కన్పించనున్నారని వార్తలు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. అట్లీ అల్లు అర్జున్ తో తెలుగులో చేస్తున్న  AA22 మూవీలో సామ్ కు ఆఫర్ వచ్చిందంట. మూడు కోట్లు రెమ్యునరేషన్ ఇచ్చి మరీ సామ్ కు మంచి రోల్ ఇచ్చినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.  

ఈ సినిమాకు సమంత రోల్ హైలెట్ గా నిలుస్తుందని మరోసారి అల్లు అర్జున్, సమంత స్క్రీన్ మీద కన్పించనుండటంతో అభిమానులు పండగ చేసుకుంటున్నారు. మొత్తంగా అభిమానులకు దసరా వేళ ఇది నిజంగా పండగ లాంటి వార్త అని చెప్పుకొవచ్చు.  

మరీ దీనిపై ఇప్పటికి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన మాత్రం వెలువడలేదు. కానీ అల్లు అర్జున్ సరసన సామ్ నటిస్తున్నారని నెట్టింట జోరుగా ప్రచారం నడుస్తొంది. మరోవైపు సమంతా.. "రక్త్ బ్రహ్మాండ్: ది బ్లడీ కింగ్‌డమ్" అనేది రాజ్ & DK దర్వకత్వంలో నిర్మించారు.  ఇది ఒక భారతీయ-హిందీ యాక్షన్ ఫాంటసీ టెలివిజన్ సిరీస్. ఈ సిరీస్‌లో ఆదిత్య రాయ్ కపూర్, సమంత రూత్ ప్రభు, అలీ ఫజల్, వామికా గబ్బి,  జైదీప్ అహ్లావత్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు.  

