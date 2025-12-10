English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Samantha : నాడు రెండు పూటల తిండి తినలేని దుస్థితి.. నేడు ఒక వర్గానికి స్పూర్తి.. సమంత Inspiring జర్నీ..!!

Samantha : నాడు రెండు పూటల తిండి తినలేని దుస్థితి.. నేడు ఒక వర్గానికి స్పూర్తి.. సమంత Inspiring జర్నీ..!!

Samantha Inspiring Journey: సమంత రూత్ ప్రభు.. ఈ పేరు చెప్పగానే ఠక్కున గుర్తుకు వచ్చేవి సినిమాలు, కాంట్రవర్సీలు, విమర్శలు, ట్రోల్స్. ఎందుకంటే ఆమె జీవితం సినిమాను మించిపోయే విధంగా ఉంటుంది. సంతోషకరమైన సమయాలతోపాటు ట్రాజెడీ అనిపించే సంగతులు చాలానే వినిపిస్తాయి. వీటి గురించి కొందరికి తెలిస్తే ఇంకొందరికి తెలియదు. ఇప్పుడు సమంత 38 ఏళ్లు. నాగచైతన్యతో విడాకుల తర్వాత దర్శనకుడు రాజ్ నిడిమోరును రెండో వివాహం చేసుకుంది. కానీ సమంత జీవితం ఒక తెరిచిన పుస్తకం. రెండు పూటలా తిండి తినలేని పరిస్థితి నుంచి నేడు స్టార్ హీరోయిన్ గా.. కోట్లాది రూపాయలు పోగు చేసి ఓ వర్గానికి స్పూర్తిగా నిలిచింది.

సమంతా రూత్ ప్రభు.. ప్రస్తుతం దక్షిణ భారత సినీ ప్రపంచంలో స్టార్ హీరోయిన్ గా మంచి గుర్తింపు సంపాదించుకుంది. 38 ఏళ్ల వయసులో ఆమె కెరీర్ శిఖరస్థాయిలో నిలిచినా.. ఈ స్థాయికి చేరుకునే ప్రయాణం మాత్రం ఎన్నో కష్టాలు.. అవహేళనలు, తిరస్కారాలు, ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలతో నిండిందనే చెప్పాలి. 2010లో వచ్చిన తమిళ చిత్రం విన్నైతాండి వరువాయా సినిమాలో చిన్న కెరక్టర్ తో వెండి తెరకు పరిచయమైన సమంతా.. అదే ఏడాది ఏ మాయ చేసావే మూవీ ద్వారా హీరోయిన్‌గా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.

  చిన్నప్పటి నుంచే ఆర్థిక పోరాటం: సమంత చెన్నైలోని పల్లవరం ప్రాంతంలో మధ్యతరగతి కుటుంబంలో జన్మించింది. తండ్రి జోసెఫ్ ప్రభు, తల్లి నినెట్.. వారి ఆదాయం చాలా తక్కువ. కుటుంబ గడవడమే కష్టంగా ఉన్న రోజులవి. సమంత జీవనం ఎన్నో ఇబ్బందులతో సాగింది. ఇంటి ఖర్చుల కోసం కాలేజీలో చదువుతున్న సమయంలోనే మోడలింగ్ ప్రారంభించింది. సినిమా ఆడిషన్స్ కు వెళ్తే ఎన్నో సార్లు రిజక్ట్ అయ్యింది. అయినా కూడా ఆర్థిక సమస్యలు తనను ఏమాత్రం వెనక్కి తగ్గనీయలేదు.  

  చిన్న పాత్ర నుంచే స్టార్‌డమ్ దిశగా: మొదట్లో అవకాశాల కోసం ఎదురుచూసిన సమంతను ఎంతో మంది రిజక్ట్ చేశారు. కానీ విన్నైతాండి వరువాయాలో వచ్చిన అవకాశమే ఆమె కెరీర్ ను మలుపు తిప్పింది. ఆ సినిమా తర్వాత ఆమె టాలీవుడ్.. కొలీవుడ్ రెండింట్లోనూ వరుస అవకాశాలు అందుకుంది. బాణా కాతాడి, ఒక దీవానా తా, సీతమ్మ వాకిట్లో సిరిమల్లె చెట్టు వంటి సినిమాలు ఆమెను ప్రేక్షకులకు మరింత చేరువ చేశాయి.  

  ఓటీటీలో కొత్త ప్రయాణం: సమంతా కేవలం సిల్వర్ స్క్రీన్‌కే పరిమితం కాలేదు. OTT నుంచి కొత్త ప్రయాణం ప్రారంభించింది. సవాలుగా ఉన్న పాత్రలను స్వీకరించి తన నటనకు కొత్త కోణం చూపించింది. ముఖ్యంగా ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 2లోని రాజీ పాత్ర ఆమెకు జాతీయ స్థాయి గుర్తింపు తీసుకువచ్చింది. ఈ వెబ్ సిరీస్ తర్వాత సామ్-జామ్, సిటాడెల్, హనీ బన్నీ వంటి ప్రాజెక్టుల్లోనూ నటించింది. త్వరలోనే ఆమె నటించిన రక్త్ బ్రహ్మాండ: ది బ్లడీ కింగ్‌డమ్ ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది.  

  ఆరోగ్య సమస్యలతో పోరాటం: కెరీర్ మైలురాళ్ల మధ్య సమంత ఆరోగ్య సమస్యలను కూడా ఎదుర్కొంది. 2012లో ఇమ్యూనిటీ సమస్యలు ఎదురయ్యాయి. తర్వాత 2022లో ఆమెకు డెర్మటోమయోసిటిస్ నిర్ధారణ అయింది. దీని కారణంగా 20 కిలోల వరకు బరువు తగ్గి, సోషల్ మీడియా ట్రోలింగ్‌కు గురైంది. కానీ ఈ దశను కూడా ధైర్యంగా ఎదుర్కొని కోలుకోవడంపై దృష్టి పెట్టింది.  

  విజయం.. కష్టాల అనంతరం వచ్చిన ఫలం: అడ్డు తగిలిన పరిస్థితులు ఎన్నో ఉన్నా.. సమంత చూపిన పట్టుదల ఆమెను ఇవాళ దేశంలో అత్యధిక పారితోషికం అందుకునే మహిళా నటీమణుల్లో నిలిపింది. టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రకారం ఆమె ప్రస్తుత నికర ఆస్తి విలువ సుమారు రూ. 101 కోట్లు. ఒక సినిమాకు రూ. 3 నుంచి రూ. 5 కోట్ల వరకు రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటుంది. బ్రాండ్ ప్రచారాల కోసం రూ. 8 కోట్లకు పైగా వసూలు చేస్తుంది.  

  సమంత ఆస్తులు : ఇక సమంత ఆస్తుల విషయానికి వస్తే.. ముంబైలో విలాసవంతమైన 3 బీహేచ్ఎక్ ఫ్లాట్ రూ. 15 కోట్ల విలువ ఉంటుంది. హైదరాబాద్ ఉన్న ఇల్లు ఖరీదు 7.8కోట్లు, సినిమాలు, బ్రాండ్ ఎండార్స్ మెంట్స్, ఈవెంట్స్ ద్వారా కోట్లాది రూపాయల ఆదాయం ఉంటుంది.    

