English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Samantha Marriage: భూతశుద్ది వివాహం అంటే ఏంటి.. ?.. సమంతా,రాజ్ నిడిమోరులు లింగబైరవీ ఆలయంలో పెళ్లి వెనుక రహస్యం ఇదే..

Samantha Marriage: భూతశుద్ది వివాహం అంటే ఏంటి.. ?.. సమంతా,రాజ్ నిడిమోరులు లింగబైరవీ ఆలయంలో పెళ్లి వెనుక రహస్యం ఇదే..

Samantha raj nidimoru wedding in coimbatore: ఎట్టకేలకు అందరు అనుకున్నట్లే జరిగింది. గత కొన్నేళ్లుగా వస్తున్న రూమర్స్ ను సమంతా, రాజ్ నిడిమోరులు అధికారికంగా నిజంచేశారు. సమంతా తన ఇన్ స్టాలో తన పెళ్లిఫోటోలను షేర్ చేశారు.
1 /6

టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సమంత, రాజ్ నిడిమోరులు ఎట్టకేలకు పెళ్లి బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. గత కొన్నేళ్లుగా సమంతా, రాజ్ నిడిమోరులు క్లోజ్ గా ఉండటం, ఎన్నోఏళ్లుగా వీరిద్దరి మధ్య డేటింగ్ నడుస్తుందని పెళ్లితో ఒక్కటౌతారని సోషల్ మీడియా కోడై కూసింది. చివరకు అందరు అదుకున్నట్లే జరిగింది. సమంతా, రాజ్ నిడిమోరులు ఇద్దరు కూడా కోయంబత్తురులో ఈషా షౌండేషన్ లో సింపుల్గా పెళ్లి చేసుకున్నారు. వీరి పెళ్లికి దగ్గరి బంధువులు, ఫ్రెండ్స్ మాత్రమే హజరయ్యారు.   

2 /6

గత కొన్నేళ్లుగా.. సమంత, రాజ్ నిడిమోరు డేటింగ్‌లో ఉన్నారంటూ వార్తలు వస్తున్న విషయం తెలిసిందే. అమెజాన్ ప్రైమ్ కోసం.. రాజ్- డీకే ద్వయం దర్శకత్వం వహించిన 'ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 2', 'సిటాడెల్' వంటి వెబ్ సిరీస్‌లలో సమంత కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఈ సిరిస్ సమయంలోనే సామ్ కు, రాజ్ నిడిమోరుతో ఫ్రెండ్ షిప్ ఏర్పడిందని అది కాస్త బలమైన బంధంగా మారిందని కూడా ప్రచారం జరిగింది.  

3 /6

దీనికి బలం చేకూర్చేలా ఎక్కడకు వెళ్లిన కూడా ఈ స్టార్ జంట కలిసి కన్పించేవారు. ఇన్ డైరెక్ట్ గా వీరు రెండో పెళ్లి అంటూ హింట్ కూడా ఇచ్చారు. మొత్తంగా ఈరోజు మాత్రం కోయంబత్తురులో సమంతా, రాజ్ నిడిమోరులు పెళ్లివేడుకతో ఒక్కటయ్యారు. ముఖ్యంగా సమంత, రాజ్ నిడిమోరులు ఇద్దరు కూడా భూత శుద్ది వివాహం సంప్రదాయంలో ఒక్కటైయ్యారు.

4 /6

యోగా సంప్రదాయం ప్రకారం.. ఆలోచనలు, భావోద్వేగాలు, భౌతీక విధానాలకు పూర్తిగా అతీతంగా ఈ క్రతువు జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా.. దంపతుల మధ్య లోతైన బంధాన్ని ఏర్పర్చడానికి రూపొందించిన పవిత్రమైన ప్రక్రియ భూత శుద్ది వివాహమని చెబుతుంటారు.

5 /6

భూత శుద్ది అంటే.. భూమి, నీరు, గాలి, అగ్ని, ఆకాశం..  ఇది యోగ ప్రక్రియల్లో, క్రతువులలో ముఖ్యమైనది. ఈ భూత శుద్ది విధానంను.. లింగ భైరవి ఆలయంలో, ఎంపిక కేసిన కొన్ని ఆలయాల్లో మాత్రమే నిర్వహిస్తారు. ఇది వధువరుల దేహాల్లోని పంచభూతాల ప్రభావంను శుద్ది చేస్తుందని ప్రగాఢంగా నమ్ముతారు. గతంలో సమంత తనకు డైవర్స్ అయినప్పుడు, మయోసైటిస్ కు గురైనప్పుడు లింగభైరవీ అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. ఈ అమ్మవారిని సామ్ చాలా ప్రగాఢంగా నమ్ముతారు. అందుకే రాజ్ తో పెళ్లి ఇక్కడే చేసుకొవాలని సమంతా ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకున్నారని సమాచారం.

6 /6

మరోవైపు వివాహ వేడుకలో సమంత ఎర్రచీరలో సాంప్రదాయబద్ధంగా కనిపించినట్టు ఫొటోలను సామ్ ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ చేశారు. దీంతో ఈ పిక్స్ కాస్త వైరల్గా మారాయి. సామ్ పెళ్లి వార్తలతో.. ఆమె అభిమానులు, సినీ ప్రముఖులు సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పెషల్ విషేస్ చెబుతున్నారు.  

Samantha Ruth Prabhu Samantha raj nidimoru wedding samantha marriage Raj Nidimoru Samantha isha yoga center Bhuta shuddhi means Samantha bhuta shuddhi wedding Coimbatore Samantha Raj Nidimoru The Family Man 2 Citadel series Tollywood Naga Chaitanya divorce Samantha husband Samantha Second Husband Samantha divorce Samantha Age samantha date of birth Samantha and Raj nidimoru Raj Nidimoru wife Naga Chaitanya actress samantha marriage

Next Gallery

Samantha Marriage Pics: సమంత రెండో పెళ్లి అఫిషియల్.. పిక్స్ షేర్ చేసిన సామ్..!