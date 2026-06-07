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Samantha:హేటర్స్ గురించి అడిగితే సమంత ఇచ్చిన సమాధానం ఏంటో తెలుసా?

Written ByVishnupriya
Published: Jun 07, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 03:39 PM IST

Samantha:స్టార్ హీరోయిన్ సమంత ప్రస్తుతం తన కొత్త చిత్రం మా ఇంటి బంగారం ప్రమోషన్స్‌లో బిజీగా ఉంది. ఈ సినిమా జూన్ 19న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా ఇటీవల నిర్వహించిన ప్రశ్నలు-సమాధానాల కార్యక్రమంలో సమంత పలు ఆసక్తికర విషయాలను అభిమానులతో పంచుకుంది. అయితే అందులో ఒక సమాధానం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

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సమంత ఫ్యాన్స్

ప్రశ్నోత్తరాల సెషన్‌లో సమంతను “మీ హేటర్స్ గురించి ఒక మాటలో చెప్పండి” అని ప్రశ్నించారు. దీనికి సమంత చాలా సరదాగా స్పందించింది. “హేటర్స్? ఎవరి హేటర్స్? నాకు హేటర్స్ ఉన్నారా?” అంటూ నవ్వుతూ సమాధానం ఇచ్చింది. ఆమె చెప్పిన ఈ మాటలు అక్కడున్న వారిని ఆకట్టుకోగా, సోషల్ మీడియాలో కూడా పెద్ద ఎత్తున చర్చకు దారితీశాయి.  

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సమంత క్యూ అండ్ ఏ

సాధారణంగా ఇలాంటి ప్రశ్నలకు కొందరు సెలబ్రిటీలు సీరియస్‌గా స్పందిస్తారు. కానీ సమంత మాత్రం చాలా పాజిటివ్‌గా, హాస్యంతో కూడిన సమాధానం ఇవ్వడం అభిమానులను ఆకట్టుకుంది. ఆమె ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నెటిజన్లు ప్రశంసిస్తున్నారు. ప్రతికూలతలపై దృష్టి పెట్టకుండా ముందుకు సాగడం సమంత ప్రత్యేకత అని అభిమానులు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.  

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సమంత ఇంటర్వ్యూ

అదే కార్యక్రమంలో మా ఇంటి బంగారం సినిమా గురించి కూడా సమంత కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించింది. ఈ సినిమా మొదట తన కోసం రాయలేదని, ముందుగా హీరోయిన్ సాయి పల్లవిని దృష్టిలో పెట్టుకుని కథను సిద్ధం చేశారని తెలిపింది. అయితే సాయి పల్లవి ఇతర సినిమాలతో బిజీగా ఉండటంతో ఆ ప్రాజెక్ట్ ఆమె వద్దకు వెళ్లలేదని చెప్పింది.  

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సమంత తాజా వార్తలు

తర్వాత కథలో కొన్ని మార్పులు చేసి తనకు సరిపోయేలా తీర్చిదిద్దారని సమంత వెల్లడించింది. “నేను ఈ సినిమాను ఎంచుకోలేదు. ఈ సినిమానే నన్ను ఎంచుకుంది” అంటూ ఆమె చెప్పిన మాటలు కూడా అభిమానులను ఆకట్టుకున్నాయి. భవిష్యత్తులో తన నిర్మాణ సంస్థ ద్వారా సాయి పల్లవితో కలిసి పని చేయాలని ఆశిస్తున్నట్లు సమంత తెలిపింది.  

Samantha Instagram Q and A5/5

మా ఇంటి బంగారం

కాగా, ఓ బేబీ తర్వాత దర్శకురాలు నందిని రెడ్డితో సమంత చేస్తున్న రెండో చిత్రం మా ఇంటి బంగారం. ఫ్యామిలీ యాక్షన్ కామెడీ డ్రామాగా రూపొందిన ఈ చిత్రంలో సమంత శక్తివంతమైన పాత్రలో కనిపించనుంది. ఈ సినిమాలో గుల్షన్ దేవయ్య, దిగంత్ మంచాలే, గౌతమి, శ్రీముఖి తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. సినిమా విడుదలకు ఇంకా కొన్ని రోజులు మాత్రమే ఉండగా, సమంత చేసిన “నాకు హేటర్స్ ఉన్నారా?” అనే వ్యాఖ్య మాత్రం సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్‌గా మారింది.

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