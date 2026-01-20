Samantha About Life: నా జీవితంలో ఏ రెండు రోజులు ఒకేలా ఉండవు..సమంత ఎమోషనల్ పోస్ట్..

Samantha About Life: నటి సమంత రూత్ తాజాగా.. తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేసిన ఫోటో సోషల్ మీడియాలో మంచి స్పందన తెచ్చుకుంటోంది. ఆ ఫోటోలో సమంత లైట్ బ్లూ రంగు వర్కౌట్ డ్రెస్లో. ఆకాశం కింద ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ కనిపించింది. ఆ ఫోటోతో పాటు ఆమె కొన్ని ఫిట్నెస్ చిత్రాలను కూడా పంచుకుంది.
ఈ ఫోటోతో పాటు సమంత ఒక క్యాప్షన్ కూడా రాసింది. “నా జీవితంలో ఏ రెండు రోజులు ఒకేలా ఉండవు” అని రాసుకు వచ్చింది. అందుకే తన రోజువారీ పనులకు సరిపడేలా..తనతో పాటు తనకి సెట్ అయే.. డ్రెస్సెస్ కావాలనిపించిందని వివరించింది. ఈ ఆలోచన నుంచే ఆమె క్లాతింగ్ బ్రాండ్ “మైల్” పుట్టిందని చెప్పింది. తక్కువ ధర.. ఎక్కువ సౌకర్యం.. రోజు ఎలా గడిచినా సరే సరైన అనుభూతి.. ఇచ్చే డ్రెస్సెస్ తన లక్ష్యమని సమంత తెలిపింది.
ఈ ప్రయాణం ఏడాది క్రితం మొదలైందని సమంత వెల్లడించింది. ఈ ఒక సంవత్సరంలో ప్రతి నమూనాను తానే వేసుకుని చూసిందని..పరీక్షించిందని, అవసరమైన మార్పులు చేసిందని చెప్పింది. చివరికి ప్రజల వరకు చేరే ప్రతి దుస్తు తాను నిజంగా ఉపయోగించినదే అని ఆమె స్పష్టం చేసింది.
ఇప్పటికే సమంత ఎన్నో వాటికి అంబాసిడర్ గా.. వ్యవహరిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు ఈ డ్రెస్సెస్ బ్రాండ్ గురించి కూడా సమంత ఇంత ఎమోషనల్ గా పోస్ట్ పెట్టడంతో ఇది కాస్త వైరల్ అవుతోంది.
ఫ్యాషన్తో పాటు ఫిట్నెస్ విషయంలో కూడా సమంత వార్తల్లో నిలుస్తోంది. తన భర్త రాజ్ నిడిమోరుతో కలిసి ఆమె ఇటీవల పికిల్బాల్ ఆడుతూ కనిపించింది. 38 ఏళ్ల సమంతకు, 50 ఏళ్ల రాజ్కు ఈ మధ్యనే పెళ్లి జరిగిన సంగతి తెలిసిందే.