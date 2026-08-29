/Samantha Ruth Prabhu: సమంత ప్రెగ్నెన్సీపై ఆసక్తికరమైన అప్డేట్.. ఇలా జరుగుతుందని అనుకోలేదట!

Samantha Ruth Prabhu: టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సమంత రూత్ ప్రభు ప్రస్తుతం తన జీవితంలో ఎంతో ప్రత్యేకమైన దశను ఆస్వాదిస్తున్నారు. తల్లి కాబోతున్న సమయంలో తన అనుభవాలను అభిమానులతో పంచుకుంటున్నారు. తాజాగా ఇన్స్టాగ్రామ్లో నిర్వహించిన ‘ఆస్క్ మీ ఎనీథింగ్’ సెషన్లో సమంత తన ప్రెగ్నెన్సీ గురించి పలు ఆసక్తికరమైన విషయాలు చెప్పింది.
తల్లి కాబోతున్న టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సమంత రూత్ ప్రభు ఇంస్టాగ్రామ్ లో నిర్వహించిన ‘ఆస్క్ మీ ఎనీథింగ్’ సెషన్లో తన ప్రెగ్నెన్సీ గురించి పలు ఆసక్తికరమైన విషయాలు చెప్పింది. ఈ సందర్భంగా కొత్తగా తల్లులైన కొందరు అభిమానులు తమ అనుభవాలను సమంతతో పంచుకున్నారు. వారికి సమంత కూడా తన అనుభవాన్ని చెప్పింది. ప్రెగ్నెన్సీ సమయంలో బరువు పెరగడం గురించి ఒక అభిమాని అడగగా, తాను ఇప్పటికే 11 కిలోల బరువు పెరిగినట్లు సమంత వెల్లడించింది.
అంతేకాదు, ప్రెగ్నెన్సీ సమయంలో వచ్చే మర్చిపోయే అలవాట్లు, రోజువారీ మార్పుల గురించి కూడా అభిమానులతో సరదాగా మాట్లాడింది. ఒక కొత్త తల్లి తన బిడ్డకు పాలు పట్టించడం, ఎత్తుకోవడం, నిద్రపుచ్చడం వంటి పనులతో రోజంతా బిజీగా ఉంటున్నానని చెప్పింది. దీనికి సమంత కూడా సరదాగా స్పందించింది. ఇవన్నీ చూస్తుంటే అదొక పూర్తిస్థాయి ఉద్యోగంలా ఉందని నవ్వుతూ చెప్పింది.
మరో అభిమాని మాతృత్వం తనలో మరింత మంచి వ్యక్తిగా మారాలనే ఆలోచనను పెంచిందని చెప్పింది. దీనికి సమంత కూడా తన భావాలను పంచుకుంది. ఈ కొత్త అనుభవం తనకు ఇంత బలమైన అనుభూతిని ఇస్తుందని తాను ఊహించలేదని చెప్పింది. మొదట్లో చాలా ఒత్తిడిగా, గందరగోళంగా అనిపిస్తుందని అనుకున్నానని, కానీ ఇప్పుడు ఎంతో శక్తివంతంగా అనిపిస్తోందని తెలిపింది.
తాను ఈ దశను ఆస్వాదిస్తున్నావా అని మరో అభిమాని అడగగా, సమంత ఎంతో భావోద్వేగంగా స్పందించింది. ఈ దశను తన మనస్ఫూర్తిగా ఆస్వాదిస్తున్నానని చెప్పింది.
ఇటీవల సమంత తన బేబీమూన్ ఫొటోలను కూడా సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. వియత్నాంలో తీసుకున్న ఈ ఫొటోల్లో ఆమె బేబీ బంప్తో కనిపించారు. ఈ చిత్రాలకు అభిమానుల నుంచి మంచి స్పందన వచ్చింది. సమంత, దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరు 2025లో తమ సంబంధాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించారు. అప్పటి నుంచి వీరి వ్యక్తిగత జీవితంపై అభిమానుల్లో ఆసక్తి పెరిగింది. ప్రస్తుతం సమంత మాతృత్వ ప్రయాణం సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది.