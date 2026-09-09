/Samantha Ruth Prabhu: నా జీవితం పూర్తిగా మారడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నా.. సమంత ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు

Samantha Ruth Prabhu:సౌత్ ఇండియన్ సినీ ప్రేక్షకులకు పరిచయం అవసరం లేని హీరోయిన్ సమంత రూత్ ప్రభు. ఎన్నో విజయవంతమైన సినిమాల్లో నటించి తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న సమంత.. ఇప్పుడు జీవితంలో మరో ముఖ్యమైన దశలోకి అడుగుపెడుతున్నారు. మాతృత్వాన్ని స్వాగతించేందుకు సిద్ధమవుతున్న ఆమె.. తన జీవితంలో రాబోయే మార్పుల గురించి ఆసక్తికరంగా మాట్లాడారు.
ది హాలీవుడ్ రిపోర్టర్ ఇండియా కవర్పై కనిపించిన సమంత.. “I’m ready for my life to change completely” అంటూ తన మనసులోని మాటను పంచుకున్నారు. అంటే తన జీవితం పూర్తిగా మారిపోయేందుకు తాను సిద్ధంగా ఉన్నానని ఆమె చెప్పడం ఆసక్తిని కలిగిస్తోంది. ఈ మాటలు ప్రస్తుతం అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి.
మాతృత్వం అనేది ప్రతి మహిళ జీవితంలో ఎంతో ప్రత్యేకమైన అనుభవం. సమంత కూడా ఈ కొత్త ప్రయాణాన్ని ఎంతో సంతోషంగా, కొత్త ఆశతో ఎదురుచూస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఇప్పటివరకు తన జీవితంలో ఎదురైన మార్పులు, సవాళ్ల గురించి సమంత ఎన్నో సందర్భాల్లో మాట్లాడారు. ఇప్పుడు మరో కొత్త బాధ్యతను స్వీకరించేందుకు ఆమె సిద్ధమవుతున్నారు.
కొన్ని రోజుల క్రితం సమంత కోయంబత్తూరులోని ఈషా యోగా సెంటర్ను కూడా సందర్శించారు. ఈ ప్రదేశంతో సమంతకు చాలా ప్రత్యేకమైన అనుబంధం ఉంది. అక్కడ ఆమె కొంత సమయం గడిపారు. లింగ భైరవి ఆలయాన్ని సందర్శించారు. అక్కడి దూడలతో సమయం గడిపారు. భోజనం చేశారు. అలాగే సద్గురును కూడా కలిశారు.
గత ఐదేళ్లలో తన ఆలోచనా విధానంలో చాలా మార్పులు వచ్చాయని సమంత తెలిపారు. మన గురించి మనకు పూర్తిగా తెలుసు అనుకున్నప్పటికీ.. జీవితం ఎప్పటికప్పుడు కొత్త విషయాలను నేర్పుతుందని ఆమె భావిస్తున్నారు. ఈ ప్రదేశానికి వెళ్లిన ప్రతిసారి తనలో కొత్త ఆశ, కొత్త ఆలోచన కలుగుతుందని ఆమె చెప్పారు.
సమంత, రాజ్ నిడిమోరు 2025 డిసెంబర్లో ఈషా యోగా సెంటర్లో ప్రైవేట్గా వివాహం చేసుకున్నారు. వీరిద్దరి పరిచయం కూడా సినిమా పనుల ద్వారానే మొదలైంది. ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 2 తర్వాత సిటాడెల్: హనీ బన్నీ కోసం కూడా కలిసి పనిచేశారు.
ఈ ఏడాది జూన్లో సమంత తన ప్రెగ్నెన్సీ వార్తను ప్రకటించారు. మా ఇంటి బంగారంకు సంబంధించిన కార్యక్రమంలో బేబీ బంప్తో కనిపించిన తర్వాత ఈ విషయం మరింత స్పష్టమైంది. ఇప్పుడు సమంత అభిమానులు బేబీ బంగారం రాక కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. కొత్త బాధ్యతలు, కొత్త అనుభవాలు, కొత్త ఆనందాలతో తన జీవితం పూర్తిగా మారబోతుందని సమంత భావిస్తున్నారు.