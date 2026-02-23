English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Samantha: ట్రోల్స్‌కు గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చిన సమంత.. జోలికొస్తే ఊరుకునేది లేదు అంటూ వార్నింగ్..!

Samantha
అందం, అభినయం, నటనతో ప్రేక్షకుల హృదయాలను గెలిచిన హీరోయిన్ సమంత రూత్ ప్రభు. కెరీర్ ఆరంభంలో క్యూట్ పాత్రలతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న సమంత..ఇప్పుడు తన సెకండ్ ఇన్నింగ్స్‌లో పూర్తిగా మారిపోయింది. బలమైన కథలు, యాక్షన్ ప్రధాన పాత్రలను ఎంచుకుంటూ ముందుకు సాగుతోంది. మహిళా ప్రాధాన్య చిత్రాలతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది.
1 /5

సమంత నటిస్తున్న తాజా సినిమా మా ఇంటి బంగారం. ఈ చిత్రానికి నందిని రెడ్డి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. సమంత ఈ సినిమాను తన సొంత నిర్మాణ సంస్థ ట్రాలాల మూవింగ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై నిర్మిస్తూ, కథానాయికగా కూడా నటిస్తోంది. నందిని రెడ్డితో ఇది సమంతకు మూడో సినిమా కావడం విశేషం.

2 /5

ఇటీవల ఈ సినిమా రిలీజ్ డేట్‌ను అధికారికంగా ప్రకటించారు. మే 15వ తేదీన ఈ సినిమా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్‌లో సమంత మాస్ యాక్షన్ పెర్ఫార్మెన్స్ ప్రేక్షకుల దృష్టిని బాగా ఆకట్టుకుంది. దీనితో సినిమాపై అంచనాలు భారీగా పెరిగాయి. ఈ చిత్రంలో ప్రముఖ యాంకర్ శ్రీముఖి కూడా కీలక పాత్రలో నటిస్తుండటంతో టీవీ ఆడియన్స్‌లోనూ ఆసక్తి పెరిగింది.  

3 /5

సినిమాల పరంగా బిజీగా ఉన్నప్పటికీ, సమంత వ్యక్తిగత జీవితంపై సోషల్ మీడియాలో ఎన్నో విమర్శలు, ట్రోల్స్ ఎదుర్కొంది. గతంలో నాగ చైతన్యతో జరిగిన వివాహం, అనంతరం విడాకుల తర్వాత ఆమెను టార్గెట్ చేస్తూ అనవసర వ్యాఖ్యలు చేశారు. కొన్ని రూమర్స్ కూడా విస్తృతంగా ప్రచారం అయ్యాయి. అయితే వాటికి సమంత పెద్దగా స్పందించకుండా తన పనిపై దృష్టి పెట్టింది.  

4 /5

తాజాగా సోషల్ మీడియాలో అభిమానులతో మాట్లాడిన సమయంలో సమంత ట్రోలర్స్‌కు గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చింది. “ప్రశంసలు, విమర్శలు నాకు పెద్దగా ప్రభావం చూపవు. కానీ నా వ్యక్తిగత జీవితాన్ని టార్గెట్ చేస్తే మాత్రం నేను సహించను. అలాంటి వారిని వెంటనే బ్లాక్ చేస్తాను. బ్లాక్ చేయడం అంటే నేను బాధపడుతున్నానని కాదు, నా జీవితంలో వారికి చోటు లేదని అర్థం” అని స్పష్టంగా చెప్పింది.  

5 /5

ఇన్నాళ్లు ఓర్పుతో స్పందించిన సమంత, ఇకపై తన వ్యక్తిగత జీవితంపై జోక్యం వద్దని తేల్చి చెప్పింది. సినిమాలపై ఫోకస్ పెట్టి, కెరీర్‌లో మరింత ముందుకు వెళ్లాలనే ధృఢ నిర్ణయంతో ఆమె కొనసాగుతోంది. మొత్తంగా సమంత తన పని తాను చేసుకుంటూ, ట్రోల్స్‌కు భయపడకుండా ధైర్యంగా ముందుకు సాగుతోంది.

samantha latest news Samantha second innings Samantha women centric films Samantha Telugu movie 2026 Maa Inti Bangaram Release Date Samantha mass action performance Samantha social media trolls reply

