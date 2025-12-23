Samantha: హైదరాబాద్ లో ఆలా..ముంబై లో భర్త రాజ్ తో ఇలా..!

Samantha in Mumbai: ఇటీవల జరిగిన హైదరాబాదు ఘటన తర్వాత..ప్రముఖ నటి సమంత.. మంగళవారం ముంబైకు తిరిగి వచ్చారు. హైదరాబాదులో చిన్న పని నిమిత్తం వెళ్లిన సమంత.. తిరిగి ముంబై ఎయిర్పోర్ట్కి చేరుకున్న సమయంలో ఆమె భర్త..దర్శకుడు Raj Nidimoru ఆమెకు స్వాగతం పలికారు. ఈ దృశ్యాలు అక్కడున్న పాపరాజ్జీల దృష్టిని ఆకర్షించాయి.
ముంబై ఎయిర్పోర్ట్లో.. సమంత చాలా అందంగా కనిపించారు. ఫోటోగ్రాఫర్లను చూసి చిన్న చిరునవ్వు నవ్వి.. వారిని అభివాదం చేశారు. ఆ తర్వాత రాజ్ నిడిమోరుతో కలిసి టెర్మినల్ నుంచి బయటకు వచ్చి కారులో వెళ్లిపోయారు. ఇద్దరూ కారులో మాట్లాడుకుంటూ వెళ్లడం అక్కడున్నవారికి కనిపించింది.
ఇటీవల హైదరాబాదులో.. జరిగిన ఒక షాప్..ప్రారంభ కార్యక్రమంలో సమంత ఫ్యాన్స్.. సమస్యను ఎదుర్కొన్నారు. ఆ ఈవెంట్కు పెద్ద సంఖ్యలో అభిమానులు రావడంతో పరిస్థితి అదుపు తప్పింది. సమంతను చుట్టుముట్టిన జనాన్ని అదుపు చేయడానికి భద్రతా సిబ్బంది తీవ్రంగా ప్రయత్నించారు. ఆమె చేతులను పట్టుకుని కారువరకు తీసుకెళ్లాల్సి వచ్చింది.
ఆ సమయంలో కూడా సమంత చాలా సంయమనం పాటించారు. ఎలాంటి ఆగ్రహం చూపకుండా..ప్రశాంతంగా పరిస్థితిని ఎదుర్కొనడం చాలామందిని ఆకట్టుకుంది.
ఆ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో, సెలబ్రిటీ భద్రతపై మళ్లీ చర్చ మొదలైంది. ముఖ్యంగా పబ్లిక్ ఈవెంట్స్లో సరైన భద్రతా ఏర్పాట్లు ఎంత అవసరమో ఈ సంఘటన మరోసారి గుర్తు చేసింది. సమంత ఇప్పటివరకు ఈ ఘటనపై బహిరంగంగా స్పందించలేదు. అయినప్పటికీ, ఇండస్ట్రీలో మాత్రం ఈ విషయం చర్చనీయాంశంగా మారింది. View this post on Instagram A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)
సమంతకు ముందు కూడా ఇలాంటి అనుభవమే మరో నటి Nidhhi Agerwal ఎదుర్కొన్నారు. హైదరాబాదులో జరిగిన ఒక ప్రమోషనల్ ఈవెంట్లో ఆమె కూడా గుంపు చేత ముట్టడి కావడంతో, పోలీసులు జోక్యం చేసుకున్నారు. ఆ ఘటన తర్వాత, ఈవెంట్ నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యం వహించారని పేర్కొంటూ నిర్వాహకులపై కేసు నమోదు చేశారు. అవసరమైన అనుమతులు లేకుండా కార్యక్రమం నిర్వహించడమే కాకుండా, ప్రాథమిక భద్రతా చర్యలు కూడా తీసుకోలేదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.