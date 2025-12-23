English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Samantha: హైదరాబాద్ లో ఆలా..ముంబై లో భర్త రాజ్ తో ఇలా..!

Samantha in Mumbai: ఇటీవల జరిగిన హైదరాబాదు ఘటన తర్వాత..ప్రముఖ నటి సమంత.. మంగళవారం ముంబైకు తిరిగి వచ్చారు.  హైదరాబాదులో చిన్న పని నిమిత్తం వెళ్లిన సమంత.. తిరిగి ముంబై ఎయిర్‌పోర్ట్‌కి చేరుకున్న సమయంలో ఆమె భర్త..దర్శకుడు Raj Nidimoru ఆమెకు స్వాగతం పలికారు. ఈ దృశ్యాలు అక్కడున్న పాపరాజ్జీల దృష్టిని ఆకర్షించాయి.
 
ముంబై ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో.. సమంత చాలా అందంగా కనిపించారు. ఫోటోగ్రాఫర్లను చూసి చిన్న చిరునవ్వు నవ్వి.. వారిని అభివాదం చేశారు. ఆ తర్వాత రాజ్ నిడిమోరుతో కలిసి టెర్మినల్ నుంచి బయటకు వచ్చి కారులో వెళ్లిపోయారు.  ఇద్దరూ కారులో మాట్లాడుకుంటూ వెళ్లడం అక్కడున్నవారికి కనిపించింది.  

ఇటీవల హైదరాబాదులో.. జరిగిన ఒక షాప్..ప్రారంభ కార్యక్రమంలో సమంత ఫ్యాన్స్.. సమస్యను ఎదుర్కొన్నారు. ఆ ఈవెంట్‌కు పెద్ద సంఖ్యలో అభిమానులు రావడంతో పరిస్థితి అదుపు తప్పింది. సమంతను చుట్టుముట్టిన జనాన్ని అదుపు చేయడానికి భద్రతా సిబ్బంది తీవ్రంగా ప్రయత్నించారు. ఆమె చేతులను పట్టుకుని కారువరకు తీసుకెళ్లాల్సి వచ్చింది. 

ఆ సమయంలో కూడా సమంత చాలా సంయమనం పాటించారు. ఎలాంటి ఆగ్రహం చూపకుండా..ప్రశాంతంగా పరిస్థితిని ఎదుర్కొనడం చాలామందిని ఆకట్టుకుంది.

ఆ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో, సెలబ్రిటీ భద్రతపై మళ్లీ చర్చ మొదలైంది. ముఖ్యంగా పబ్లిక్ ఈవెంట్స్‌లో సరైన భద్రతా ఏర్పాట్లు ఎంత అవసరమో ఈ సంఘటన మరోసారి గుర్తు చేసింది. సమంత ఇప్పటివరకు ఈ ఘటనపై బహిరంగంగా స్పందించలేదు. అయినప్పటికీ, ఇండస్ట్రీలో మాత్రం ఈ విషయం చర్చనీయాంశంగా మారింది.           View this post on Instagram                       A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)  

సమంతకు ముందు కూడా ఇలాంటి అనుభవమే మరో నటి Nidhhi Agerwal ఎదుర్కొన్నారు. హైదరాబాదులో జరిగిన ఒక ప్రమోషనల్ ఈవెంట్‌లో ఆమె కూడా గుంపు చేత ముట్టడి కావడంతో, పోలీసులు జోక్యం చేసుకున్నారు. ఆ ఘటన తర్వాత, ఈవెంట్ నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యం వహించారని పేర్కొంటూ నిర్వాహకులపై కేసు నమోదు చేశారు. అవసరమైన అనుమతులు లేకుండా కార్యక్రమం నిర్వహించడమే కాకుండా, ప్రాథమిక భద్రతా చర్యలు కూడా తీసుకోలేదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.

Samantha Ruth Prabhu Samantha Mobbing Incident Samantha Hyderabad Event Samantha Returns To Mumbai Raj Nidimoru

