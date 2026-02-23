.Samantha: నాగచైతన్య తర్వాత ఇంకొకరిని ప్రేమిస్తానని అనుకోలేదు.. సమంత కీలక వ్యాఖ్యలు..!

Samantha Personal Life
సమంత రూత్ ప్రభు జీవితంలో గత కొన్ని సంవత్సరాలగా ఆమె ఎన్నో కష్టాలు చూసిన విషయం తెలిసిందే. 2021లో ఆమె వ్యక్తిగత జీవితంలో జరిగిన విడాకుల తర్వాత, సమంత చాలా కష్టమైన మానసిక దశను ఎదుర్కొన్నారని ఇటీవల ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పింది. ఆ సమయంలో ఆమె పూర్తిగా తనలో తానే మూసుకుపోయానని..ఎవరి మీదా ఆధారపడలేనని అనుకున్నానని వెల్లడించింది.
విడాకుల తర్వాత జీవితం చాలా ఒంటరిగా, భారంగా అనిపించిందని సమంత తెలిపింది. “ఆ సమయంలో నేను ప్రపంచంతో సంబంధం తగ్గించుకున్నాను. మళ్లీ ఎవరినైనా నమ్మగలనని అసలు అనుకోలేదు” అని ఆమె చెప్పింది. అయితే కాలం గడిచే కొద్దీ ఆమె జీవితంలో మార్పులు వచ్చాయి. దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరు ఆమె జీవితంలోకి రావడంతో, మళ్లీ ప్రేమను, స్నేహాన్ని అంగీకరించే ధైర్యం వచ్చిందని సమంత చెప్పింది.
రాజ్ తనను మరింత మంచి వ్యక్తిగా మార్చారని.. తన భావాలను బయటకు చెప్పేలా చేశారని ఆమె పేర్కొంది. తనలో వచ్చిన ఈ మార్పును సన్నిహిత మిత్రులు కూడా గమనించారని సమంత తెలిపింది. ఇటీవల ఒక పాత స్నేహితురాలిని కలిసిన తర్వాత, ఆమె “చాలా రోజుల తర్వాత నువ్వు ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నట్టు అనిపిస్తోంది” అని మెసేజ్ పంపిందని సమంత గుర్తుచేసుకుంది. ఇక తాను నటిస్తున్నట్టు కాకుండా, నిజంగా జీవిస్తున్నాననే భావన కలిగిందని ఆమె చెప్పింది.
2025 డిసెంబర్లో సమంత, రాజ్ నిడిమోరు వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ వివాహం చాలా సాదాసీదాగా, కుటుంబ సభ్యులు మరియు సన్నిహిత మిత్రుల మధ్య జరిగింది. ఈ పెళ్లి భూత శుద్ధి వివాహ పద్ధతిలో జరగడం ప్రత్యేకతగా నిలిచింది. ఐదు మూలకాలను శుద్ధి చేసి, దంపతుల మధ్య ఆధ్యాత్మిక బంధాన్ని బలపరచే ఈ విధానం ద్వారా వారి వివాహం జరిగింది.
వివాహ ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంటూ సమంత కేవలం తేదీ మాత్రమే క్యాప్షన్గా రాసింది – “1.12.2025”. ఆ ఫోటోల్లో ఇద్దరూ ఎంతో ప్రశాంతంగా, సంతోషంగా కనిపించారు.
ఇక సమంత గతంలో నటుడు నాగ చైతన్యతో వివాహ బంధంలో ఉండి, నాలుగేళ్ల తర్వాత విడిపోయారు. ఆ అనుభవం తనను బలంగా మార్చిందని, ఇప్పుడు జీవితం కొత్త దారిలో సాగుతోందని సమంత చెబుతోంది. కొత్త జీవితంలో ఆమెకు శాంతి, సంతోషం దొరికాయని ఆమె మాటలే స్పష్టంగా చెబుతున్నాయి.