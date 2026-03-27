Samantha: ఒకరికి భార్య అని చెప్పే రోజు పోవాలి.. సమంత ఎమోషనల్ వ్యాఖ్యలు..!

Samantha:ఇండియన్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో.. సమంత తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఇక సమంత వాడు కొంచెం.. ఈమధ్య హాలీవుడ్ రిపోర్టర్ వాళ్లు నిర్వహించిన ఉమెన్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ అనే ఈవెంట్లో మహిళల గురించి, వారి కెరీర్ ప్రయాణం గురించి తన అభిప్రాయాలను పంచుకుంది. ఈ ఈవెంట్లో మాట్లాడిన ఆమె, భవిష్యత్తులో మహిళలు సమానంగా, న్యాయంగా చూడబడే రోజు రావాలని తన ఆశలను తెలిపింది.
సమంతా తన కెరీర్లో మహిళలు ఎదుర్కొనే కష్టాల గురించి మాట్లాడింది. మహిళలు తమ వ్యక్తిగత జీవితంలోనే కాదు, ఉద్యోగ జీవితంలో కూడా ఎన్నో సర్దుబాట్లు చేసుకోవాల్సి వస్తుందని ఆమె చెప్పింది. తమ ప్లాన్లు, అభిప్రాయాలు, లక్ష్యాలను కూడా ఇతరుల కోసం మార్చుకుంటారని వివరించింది. చాలా సార్లు ఈ త్యాగాలను మహిళలు గుర్తించకపోవడం బాధాకరమని తెలిపింది.
అదే సమయంలో ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని కూడా ఆమె చెప్పారు. పురుషులతో పోలిస్తే మహిళలు ఎక్కువసార్లు "సారీ" అంటారని చెప్పింది. ఇది మహిళలు తమ భావాలను తగ్గించుకోవడం..తమపై నమ్మకం తగ్గించుకోవడం వంటి విషయాలను చూపుతుందని ఆమె అభిప్రాయం వ్యక్తం చేసింది.
"మన షెడ్యూల్స్, మన అభిప్రాయాలు, మన లక్ష్యాలను చుట్టూ ఉన్నవాళ్లకు కంఫర్ట్గా ఉండేందుకు మార్చుకుంటాం. అది కూడా చాలా సంతోషంగా చేస్తాం. అది ఒక త్యాగమని కూడా మనం గుర్తించము. ఒకే పరిస్థితిలో పురుషుల కంటే మహిళలు దాదాపు పది రెట్లు ఎక్కువ సారీ అంటారని మీకు తెలుసా?,” అంటూ సమంత చెప్పుకొచ్చింది.
మహిళలు ఇలా తమను తాము తగ్గించుకోవడం ఆపాలని సమంతా సూచించింది. తమకు తాము విలువ ఇవ్వాలని, తమ స్థానం కోసం వెనుకాడకూడదని చెప్పింది. విజయం కోసం ప్రయత్నించడం తప్పు కాదని ఆమె చేసింది.
"క్రెడిట్ తీసుకోవడం తప్పు కాదు. అంబిషన్ ఉండటం తప్పు కాదు. ఎవరో పొగిడితే సింపుల్గా థాంక్యూ అనడం అహంకారం కాదు. అది నిజం. ఒక రోజు వస్తుంది… మహిళల కథలు అని ప్రత్యేకంగా చెప్పకుండా, అవి కూడా సాధారణ కథలే అని చెప్పే రోజు వస్తుంది అని నేను ఆశిస్తున్నాను," అంటూ చెప్పుకొచ్చింది.
మహిళల పాత్రలను నిజ జీవితానికి దగ్గరగా చూపించాలని కూడా ఆమె అభిప్రాయం వ్యక్తం చేసింది. వారు బలమైనవారు, క్లిష్టమైనవారు, నిజమైన మనుషుల్లా ఉండాలని ఆమె చెప్పింది. వారు కేవలం హీరో కోసం ఉండే పాత్రలు కాకూడదని తెలిపింది. "స్క్రీన్పై కనిపించే మహిళలు, చూసే మహిళల్లాగే నిజమైనవాళ్లు, క్లిష్టమైనవాళ్లు కావాలి. ఎవరి భార్యగా మాత్రమే కాదు, హీరోకు పక్కన నిలబడుకునే వ్యక్తిగా మాత్రమే కాదు… వాళ్లు వాళ్లలా పూర్తిగా కనిపించాలి. ఒక మహిళ తన కాంట్రాక్ట్ గురించి మాట్లాడటం వారంలోనే అత్యంత బోరింగ్ వార్తగా మారే రోజు రావాలని నేను కలలు కంటున్నాను," అని తెలిపింది.
చివరగా, సినిమా సెట్లలో భద్రత చాలా ముఖ్యమని సమంతా తెలిపింది. భద్రత ఒక్కసారి మాత్రమే చర్చించే విషయం కాకుండా, ప్రతి రోజు పాటించాల్సిన నియమంగా మారాలని ఆమె కోరుకుంది.