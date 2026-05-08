Samantha: సమంత జీవితంపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు.. నటిగా కాకుండా మరో కల ఉందట!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 08, 2026, 07:58 PM IST|Updated: May 08, 2026, 07:58 PM IST

Samantha: స్టార్ హీరోయిన్ సమంత రూత్ ప్రభు మరోసారి సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. తాజాగా ది నాడ్ మ్యాగజైన్ కోసం చేసిన ప్రత్యేక ఫోటో షూట్‌తో పాటు ఆమె ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూ ఇప్పుడు అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది. తన చిన్ననాటి జీవితం, కెరీర్ ప్రారంభం, భవిష్యత్ లక్ష్యాల గురించి సమంత ఎంతో నిజాయితీగా మాట్లాడింది.

ది నాడ్ మ్యాగజైన్ షేర్ చేసిన పోస్టులో సమంత తన బాల్యం గురించి చెప్పింది. చెన్నైలో ముగ్గురు పిల్లల్లో తాను చిన్నదానిని అని తెలిపింది. చిన్నప్పటి నుంచి చదువులపైనే ఎక్కువ దృష్టి పెట్టేదాన్నని చెప్పింది. నటిగా మారాలని అసలు ఎప్పుడూ అనుకోలేదని కూడా వెల్లడించింది.

కాలేజ్ పూర్తయ్యాక వచ్చిన గ్యాప్ ఇయర్‌లో సరదాగా మోడలింగ్‌లోకి వెళ్లానని సమంత చెప్పింది. అలాగే ఒక సినిమా ఆడిషన్‌కు కూడా కేవలం ఆసక్తితో వెళ్లానని తెలిపింది. ఆ సమయంలో సినిమా రంగంలో ఒక్క సంవత్సరం మాత్రమే పనిచేసి మళ్లీ చదువుల వైపు వెళ్లాలని అనుకున్నానని చెప్పింది.  

తాను హీరోయిన్ అయిన తర్వాత తన టీచర్లలో కొందరు నిరాశ చెందివుంటారని సరదాగా వ్యాఖ్యానించింది. ప్రస్తుతం మాత్రం వ్యాపార రంగంలో ప్రయాణాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నానని సమంత తెలిపింది. ఇదే తాను నిజంగా చేయాలనుకున్న పని అని చెప్పింది. సినిమాలతో పాటు బ్యూటీ, వెల్నెస్, ఫ్యాషన్, ఫుడ్, స్పోర్ట్స్ రంగాలపై కూడా తనకు ఆసక్తి ఉందని వివరించింది.

ఈ ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూకు క్లోయీ చౌ హైదరాబాద్‌కు వచ్చినట్లు పోస్టులో వెల్లడించారు. ఫోటో షూట్ కోసం మేఘా మహీంద్రు, రిధిమా సప్రే, యియోయి, జెఫ్ వాంగ్ యూ, నహీదీ, జే మోదీ, హ్యారీ అయ్యర్, నిక్స్ మోసెస్, మేహక్ జిందాల్, రియా, విజువల్స్ బై పూర్ణిమ, సవ్లీన్ మంచందా, మితేష్ రాజాని వంటి పలువురు పనిచేశారు. అలాగే ఐకేపీ ఇన్‌స్టా, ఇమ్రాన్ ఖత్రి, రాధికా చెంబుర్కర్, విశాల్ బనియా ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ అందించారు.

ఇదిలా ఉంటే సమంత ప్రస్తుతం మా ఇంటి బంగారం సినిమాతో బిజీగా ఉంది. ఈ సినిమా మొదట మే 15న విడుదల కావాల్సి ఉండగా, ఐపీఎల్ సీజన్ కారణంగా జూన్ 19కు వాయిదా వేశారు. ఈ చిత్రంలో సమంతతో పాటు గుల్షన్ దేవయ్య నటిస్తున్నారు. నందిని రెడ్డి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. సమంతతో పని చేయడం చాలా మంచి అనుభవమని గుల్షన్ దేవయ్య కూడా ఇటీవల ప్రశంసించారు.

