Samantha: ఎప్పుడూ కూడా పైచేయి నాగచైతన్యదే.. నన్ను కంట్రోల్ లో పెట్టేవారు: సమంత

Samantha Comments : సమంత చెప్పే ప్రతి మాట కూడా.. ఒక వార్తగా నిలుస్తూ ఉంటుంది. సమంతకు ముఖ్యంగా తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ప్రత్యేకమైన క్రేజ్ ఉంది. ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి స్టార్ హీరోయిన్గా కొనసాగుతోంది ఈ ముద్దుగుమ్మ. ఈ క్రమంలో ఆమె పర్సనల్ లైఫ్ లో మాత్రం.. ఎన్నో ఆటంకాలు ఎదుర్కొంది…
సమంతా సినీ జీవితంతో పాటు.. నిజజీవితం కూడా తరచూ వార్తల్లో నిలుస్తూ వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఆమె ప్రేమ జీవితం.. ఎన్నోసార్లు చర్చలకు దారితీసింది. సిద్ధార్థ తో ప్రేమలో ఉన్న సమంత.. ఆ తరువాత నాగచైతన్యాన్ని పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే.
ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న వీరిద్దరూ..దాదాపు మూడు సంవత్సరాల పాటు.. ఎంతో అన్యోన్యంగా కలిసి ఉందున్నారు. కానీ ఆ తరువాత కొన్ని విభేదాల వల్ల విరిపోయారు. ఇక నాగచైతన్య కొద్ది రోజుల తర్వాత శోభితను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే.
మరోపక్క సమంత మాత్రం ఇప్పటివరకు ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోలేదు. కానీ సమంత దర్శకులు రాజ్ తో ప్రేమలో ఉంది అన్న వార్తలు మాత్రం ఎన్నో రోజుల నుంచి షికారు కొడుతున్నాయి.
ఈ క్రమంలో తాజాగా సమంత..నాగచైతన్య.. గురించి గతంలో చేసిన వ్యాఖ్యలు.. సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతూ మరోసారి ఆమె నిజ జీవితాన్ని వార్తల్లో నిలిచేలా చేస్తున్నాయి.
ఆలీతో సరదాగా ఇంటర్వ్యూలో సమంత మాట్లాడుతూ.. ఆలీ మీకు షార్ట్ టెంపర్ ఎక్కువ అంత కదా అని అడగగానే.. అవును ఒకప్పుడు ఉండేది కానీ ఆ తరువాత నాగచైతన్య కంట్రోల్లో పెట్టారు అని చెప్పుకొచ్చారు. అంతేకాదు ఇద్దరిలో ఎప్పుడు నాగచైతన్యదే పై చేయి అని కూడా తెలిపింది.. ఇక ఈ వీడియో కాస్త ఇప్పుడు వైరల్ అవుతూ ఉంది.