Samantha Second Marriage: సింపుల్ గా సమంత, రాజ్ నిడుమోరుల రెండో పెళ్లి.. హాజరైన ప్రముఖులు వీళ్లే..

Samantha Second Marriage Pics: అక్కినేని నాగ చైతన్యతో విడాకుల తర్వాత సమంత.. డైరెక్టర్ రాజ్ నిడుమోరుతో పీకలోతు ప్రేమలో పడింది. గత కొన్ని రోజులుగా వీళ్లిద్దరు ఎక్కడ పడితే అక్కడ కనిపిస్తున్నారు. అటు ఫోటో గ్రాఫర్స్ కూడా వీళ్లను క్లిక్ అనిపిస్తున్నారు. తాజాగా సమంత, రాజ్ నిడుమోరు కొత్త జీవితంలోకి అడుగుపెట్టారు. వీరిద్దరి రెండో పెళ్లి ఘనంగా జరిగింది. దానికి సంబంధించిన కొన్ని ఫోటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
దక్షిణాది టాప్ హీరోయిన్ సమంత రెండో పెళ్లి కోయంబత్తూరు ఈషా ఫౌండేషన్ లో సింపుల్ గా జరిగింది. తాజాగా వీళ్ల పెళ్లికి సంబంధించిన ఫోటో ఒకటి లీకైంది. కొంత మంది వీళ్లిద్దరు పెళ్లి చేసుకున్నట్టుగా ఏఐ ఫోటోలను క్రియేట్ చేసి నెట్టింట్ వైరల్ చేస్తున్నారు. ఇక వీరిద్దరి వివాహాం ఈషా కేంద్రంలోని ‘లింగ భైరవి’ ఆలయ సన్నిధిలో భూత శుద్ది వివాహాం చేసుకున్నారు.
ఏది ఏమైనా నాగ చైతన్య..సమంతకు విడాకుల తర్వాత శోభితను రెండో పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఇక సమంత కూడా అదే బాటలో డైరెక్టర్ రాజ్ నిడుమోరును రెండో పెళ్లి చేసుకుంది. వీళ్లిద్దరికి ఇది రెండో వివాహాం కావడం గమనార్హం.
తాజాగా సమంత - రాజ్ నిడిమోరు పెళ్లి ఈ రోజు (సోమవారం) కోయంబత్తూరులోని ఈశా యోగా సెంటర్లో ఎలాంటి హంగూ ఆర్భాటం లేకుండా సింపుల్ గా జరిగింది. వీళ్ల పెళ్లికి ఇరు కుటుంబాలకు చెందిన కేవలం 30 మంది మాత్రమే హాజరయ్యారు. అందులో సినీ దర్శకురాలు నందిని రెడ్డి తో పాటు శిల్పా రెడ్డి వంటి వారున్నారు.
ఈ పెళ్లి వేడుకకు సమంత ఫ్యామిలీ నుంచి కొంత మంది.. అటు రాజ్ నిడుమోరు కుటుంబం నుంచి కొంత మంది మాత్రమే హాజరయ్యారట. సమంత సమయం దొరికినప్పుడల్లా ఈశా షౌండేషన్కు వెళ్లి రీఫ్రెష్ అవుతుండేది. ఈషా ఫౌండేషన్ కు వెళ్లినదగ్గర నుంచి తనకు మనశ్శాంతి దొరికిందని సమంత పలు సందర్బాల్లో వ్యాఖ్యానించిన సంగతి తెలిసిందే కదా. ఇక ఈషా వ్యవస్థాపకుడు, ఆధ్యాత్మిక గురువు సద్గురు జగ్గీ వాసుదేవ్ నిర్వహించే కార్యక్రమాల్లో సామ్ తరచుగా పాల్గొనేవారు.
మరోవైపు జగ్గీ వాసూదేవ్ ఆమెను క్రిష్టియన్ నుంచి హిందూ మతంలోకి మార్చారు. సామ్ పూర్వీకులు ఎపుడో సనాతన హిందూ మతం వీడి క్రిష్టియానిటీ స్వీకరించారు. జగ్గీ వాసూదేవ్ ఆమెను తిరిగి హిందు ధర్మంలోకి మార్చారు. సమంత, రాజ్ నిడిమోరు పెళ్లి హిందూ సంప్రదాయ పద్ధతిలో వేద మంత్రోచ్ఛరణాల మధ్య జరిగింది. సమంత, బాలీవుడ్ దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరు గత కొన్నేళ్లుగా డేటింగ్లో ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా వీళ్లిద్దరు మనుసులు కలివడంతో పెళ్లితో ఒక్కటయ్యారు.