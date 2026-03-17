Samantha Bedroom Post :తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో ప్రముఖ హీరోయిన్గా గుర్తింపు పొందిన సమంత రూత్ ప్రభు ఇటీవల మరోసారి సోషల్ మీడియాలో ఒక వైరల్ పోస్ట్ పెట్టారు. ఆమె భర్త రాజ్ గురించి సమంత పెట్టిన ఈ పోస్ట్ అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే…
అక్కినేని నాగచైతన్యతో విడాకులు తీసుకున్న తర్వాత కొంతకాలం సమంత.. వ్యక్తిగత జీవితంపై చాలా వార్తలు వచ్చాయి. ఆ సమయంలో సమంత తన మనసును నిలబెట్టుకోవడానికి యోగా, ధ్యానం వంటి విషయాలపై ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టారు. అలాగే స్నేహితులతో కలిసి ప్రయాణాలు చేస్తూ జీవితాన్ని మళ్లీ సంతోషంగా మార్చుకునే ప్రయత్నం చేశారు.
ఇదే సమయంలో సమంతకు మయోసైటిస్ అనే అరుదైన వ్యాధి రావడం ఆమెకు పెద్ద సవాలుగా మారింది. అయితే ఆ సమస్యను ధైర్యంగా ఎదుర్కొని చికిత్స తీసుకుని కోలుకున్నారు. అనారోగ్య పరిస్థితిలో కూడా ఆమె ఇప్పటికే ఒప్పుకున్న కొన్ని సినిమా ప్రాజెక్ట్లను పూర్తి చేశారు. కానీ ఆమె చాలా ఆశలు పెట్టుకున్న కొన్ని సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన విజయాన్ని అందుకోలేకపోయాయి. అందుకే కొంతకాలం సినిమాలకు విరామం తీసుకుని మళ్లీ కొత్త ఉత్సాహంతో ముందుకు సాగాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
ఈ సమయంలో హిందీలో వచ్చిన ది ఫ్యామిలీ మెన్ మరియు సిటాడెల్ వంటి వెబ్ సిరీస్ల ద్వారా సమంతకు దేశవ్యాప్తంగా మంచి గుర్తింపు వచ్చింది. ఈ ప్రాజెక్ట్ల సమయంలో దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరుతో ఆమెకు పరిచయం ఏర్పడింది. ఆ పరిచయం తరువాత మరింత సన్నిహితంగా మారిందని వార్తలు వచ్చాయి. చివరికి ఇద్దరూ తమ సంబంధాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. కోయంబత్తూరులోని ఈషా ఫౌండేషన్లో సంప్రదాయ పద్ధతిలో వారి వివాహం జరిగింది.
పెళ్లి తర్వాత సమంత మళ్లీ తన కెరీర్పై దృష్టి పెట్టారు. ప్రస్తుతం ఆమె ట్రాలాల పిక్చర్స్ అనే తన నిర్మాణ సంస్థ ద్వారా మా ఇంటి బంగారం అనే సినిమా నిర్మిస్తూ నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి నందిని రెడ్డి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. అలాగే మరికొన్ని కొత్త ప్రాజెక్ట్లపై కూడా చర్చలు జరుగుతున్నాయి.
ఇక సోషల్ మీడియాలో చాలా యాక్టివ్గా ఉండే సమంత ఇటీవల ఒక ఆసక్తికర ఫోటోను షేర్ చేశారు. ఆ ఫోటోలో ఆమె భర్త రాజ్ నిడిమోరు బెడ్రూంలో లాప్టాప్ ముందు కూర్చొని పని చేస్తున్నట్లు కనిపించారు. బెడ్రూంలో నిద్రపోకుండా ఇలా వర్క్ చేస్తున్నారు అంటూ చెప్పుకొచ్చింది. ఆయన ఎంత కష్టపడి పని చేస్తారో చూపించాలనే ఉద్దేశంతో సమంత ఈ పోస్ట్ పెట్టారు. ప్రస్తుతం ఆ ఫోటో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.