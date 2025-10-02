English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Samantha: దసరా రోజు గుడ్‌న్యూస్‌తో సర్‌ప్రైజ్ ఇచ్చిన సమంత.. విడాకుల తర్వాత ఫస్ట్ టైమ్ ఇలా..!

Actress Samantha Good News: సమంత.. ఈ పేరు గురించి స్పెషల్ ఇంట్రడక్షన్ అవసరం లేదు. ఒకప్పుడు స్టార్ హీరోయిన్ గా కొనసాగిన ఈ బ్యూటీ.. రీసెంట్ టైమ్స్‌లో సినిమాలను కాస్త తగ్గించినప్పటికీ.. సోషల్ మీడియాలో మాత్రం యాక్టివ్‌గా ఉంటూ ఫ్యాన్స్‌తో టచ్‌లో ఉంటుంది. అయితే ఈ దసరా పండుగ రోజు ఓ గుడ్‌న్యూస్‌ని తన అభిమానులకు షేర్ చేసింది సమంత.  
 
1 /7

కొంతకాలం నుండి సినిమాలకు దూరంగా ఉంటున్న సమంత.. ఇప్పుడిప్పుడే తిరిగి కెరియర్‌‌పై ఫోకస్ పెడుతుంది. ఇక డైలీ తనకు సంబంధించిన అన్ని విషయాలను షేర్ చేసే సమంత.. తాజాగా తన అభిమానులకు ఓ తీపి వార్త చెప్పింది. 

2 /7

సమంత తన ఇన్‌స్టా ద్వారా న్యూ బిగినింగ్స్ అంటూ క్యాప్షన్ పెట్టి.. కొత్త ఇంటికి సంబంధించిన ఫోటోలను షేర్ చేసింది. ఈ ఫొటోలో ఇంటి మెయిన్ డోర్‌కి పూలతో అందంగా డెకరేషన్ చేయగా,  బయట సామ్ అని పేరు కూడా రాయించింది. ఇక ఈ ఫొటో చూస్తుంటే సమంత పక్కా కొత్త ఇంటినే కొనుగోలు చేసిందని తెలుస్తోంది.   

3 /7

ఇక సమంత తన ఇల్లును ముంబైలో తీసుకుందా..? లేక హైదరాబాద్‌లో తీసుకుందా..? అనే విషయంపై ఇంకా క్లారిటీ రాలేదు. అయితే ఈ ఫొటోలు చూసిన సినీ సెలబ్రిటీలు, నెటిజన్లు.. సమంతకు కంగ్రాట్స్ తెలియజేస్తూ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.

4 /7

మరోవైపు కొందరేమో న్యూ బిగినింగ్స్ అని క్యాప్షన్ పెట్టడం వెనుక పెళ్లి గురించి ఏమైనా గుడ్‌న్యూస్ ఉందేమో..? త్వరలో దాని గురించి కూడా సమంత చెప్తుందేమో అని తమ డౌట్స్‌ను కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.  

5 /7

ఏదేమైనా ఇలా దసరా పండుగ రోజు సమంత మంచి శుభవార్తను చెప్పడంతో.. ఆమె అభిమానులు ఫుల్ హ్యాపీగా ఉన్నారు. తమ అభిమాన నటి ఎప్పుడూ ఇలానే సంతోషంగా ఉండాలని కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. 

6 /7

ఇకపోతే సమంత.. నాగచైతన్య నుంచి డివోర్స్ తీసుకున్న తర్వాత  డైరెక్టర్ రాజ్ నిడుమోరితో రిలేషన్‌లో ఉన్నారంటూ పెద్ద ఎత్తున వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఈ మధ్య ఎక్కడా చూసిన వీరిద్దరే జంటగా కన్పిస్తున్నారు. అయితే దీనిపై ఇటు సమంత కానీ అటు రాజ్ కానీ.. ఇంతవరకూ ఎక్కడ స్పందించలేదు.   

7 /7

త్వరలోనే సమంత, రాజ్ పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారనే న్యూస్ కూడా బాగా వైరల్ అవుతోంది. ఇలాంటి సమయంలోనే సమంత న్యూ బిగినింగ్స్ అంటూ ఫోటోలు షేర్ చేయడంతో పెళ్లి విషయంపై కూడా సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.  

