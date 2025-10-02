Actress Samantha Good News: సమంత.. ఈ పేరు గురించి స్పెషల్ ఇంట్రడక్షన్ అవసరం లేదు. ఒకప్పుడు స్టార్ హీరోయిన్ గా కొనసాగిన ఈ బ్యూటీ.. రీసెంట్ టైమ్స్లో సినిమాలను కాస్త తగ్గించినప్పటికీ.. సోషల్ మీడియాలో మాత్రం యాక్టివ్గా ఉంటూ ఫ్యాన్స్తో టచ్లో ఉంటుంది. అయితే ఈ దసరా పండుగ రోజు ఓ గుడ్న్యూస్ని తన అభిమానులకు షేర్ చేసింది సమంత.
కొంతకాలం నుండి సినిమాలకు దూరంగా ఉంటున్న సమంత.. ఇప్పుడిప్పుడే తిరిగి కెరియర్పై ఫోకస్ పెడుతుంది. ఇక డైలీ తనకు సంబంధించిన అన్ని విషయాలను షేర్ చేసే సమంత.. తాజాగా తన అభిమానులకు ఓ తీపి వార్త చెప్పింది.
సమంత తన ఇన్స్టా ద్వారా న్యూ బిగినింగ్స్ అంటూ క్యాప్షన్ పెట్టి.. కొత్త ఇంటికి సంబంధించిన ఫోటోలను షేర్ చేసింది. ఈ ఫొటోలో ఇంటి మెయిన్ డోర్కి పూలతో అందంగా డెకరేషన్ చేయగా, బయట సామ్ అని పేరు కూడా రాయించింది. ఇక ఈ ఫొటో చూస్తుంటే సమంత పక్కా కొత్త ఇంటినే కొనుగోలు చేసిందని తెలుస్తోంది.
ఇక సమంత తన ఇల్లును ముంబైలో తీసుకుందా..? లేక హైదరాబాద్లో తీసుకుందా..? అనే విషయంపై ఇంకా క్లారిటీ రాలేదు. అయితే ఈ ఫొటోలు చూసిన సినీ సెలబ్రిటీలు, నెటిజన్లు.. సమంతకు కంగ్రాట్స్ తెలియజేస్తూ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.
మరోవైపు కొందరేమో న్యూ బిగినింగ్స్ అని క్యాప్షన్ పెట్టడం వెనుక పెళ్లి గురించి ఏమైనా గుడ్న్యూస్ ఉందేమో..? త్వరలో దాని గురించి కూడా సమంత చెప్తుందేమో అని తమ డౌట్స్ను కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
ఏదేమైనా ఇలా దసరా పండుగ రోజు సమంత మంచి శుభవార్తను చెప్పడంతో.. ఆమె అభిమానులు ఫుల్ హ్యాపీగా ఉన్నారు. తమ అభిమాన నటి ఎప్పుడూ ఇలానే సంతోషంగా ఉండాలని కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.
ఇకపోతే సమంత.. నాగచైతన్య నుంచి డివోర్స్ తీసుకున్న తర్వాత డైరెక్టర్ రాజ్ నిడుమోరితో రిలేషన్లో ఉన్నారంటూ పెద్ద ఎత్తున వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఈ మధ్య ఎక్కడా చూసిన వీరిద్దరే జంటగా కన్పిస్తున్నారు. అయితే దీనిపై ఇటు సమంత కానీ అటు రాజ్ కానీ.. ఇంతవరకూ ఎక్కడ స్పందించలేదు.
త్వరలోనే సమంత, రాజ్ పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారనే న్యూస్ కూడా బాగా వైరల్ అవుతోంది. ఇలాంటి సమయంలోనే సమంత న్యూ బిగినింగ్స్ అంటూ ఫోటోలు షేర్ చేయడంతో పెళ్లి విషయంపై కూడా సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.