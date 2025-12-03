English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Samantha: సమంత అత్తగారి ఫ్యామిలీని చూశారా.. వైరల్ అవుతున్న ఫోటోలు..

Samantha Family : సమంత, దర్శకులు రాజ్ ని భూత శుద్ధ పద్ధతిలో పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో వీళ్ళిద్దరి ఫోటోలు.. తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. అయితే నిన్న రాత్రి సమంత మరికొన్ని.. కొత్త ఫోటోలు కూడా షేర్ చేయండి. ఈ ఫోటోలలో ప్రత్యేకంగా ఒక ఫోటో అందరిని ఆకట్టుకుంటుంది.. ఇంతకీ ఈ ఫోటోలో ప్రత్యేకత ఏమిటి అంటే..
 
సమంత, ఫ్యామిలీ మాన్ దర్శకుడు రాజ్ ని పెళ్లి చేసుకొని అందరిని ఆశ్చర్యపరిచింది. వీరిద్దరూ ప్రేమలో ఉన్నారు అన్న వార్తలు ఎన్నో రోజులనుంచి వైరల్ అవుతున్న కానీ.. వీళ్ళిద్దరూ పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారు అనే విషయం మాత్రం చాలా గోప్యంగా ఉంచారు. 

ఇక అనుకోకుండా డిసెంబర్ 1న వీళ్ళిద్దరూ పెళ్లి చేసుకుని అందరిని షాక్ కి గురి చేశారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫోటోలు అదే రోజు సమంత సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. దీంతో ఆరోజు మొత్తం ఆమె పెళ్లి జరిగిన విధానం గురించి చర్చ జరిగింది. 

ఇక నిన్న మరికొన్ని కొత్త ఫోటోలు షేర్ చేసింది సమంత. ఈ ఫోటోలలో ప్రత్యేకంగా ఒక ఫోటోకి అభిమానుల దగ్గర నుంచి ఎన్నో లైకులు వచ్చాయి. ఆ ఫోటోలో సమంత, రాజ్ పక్కన ఒక ఫ్యామిలీ నిలబడుకొని ఉంది.   

అయితే ఈ ఫ్యామిలీ మరెవరి ఫ్యామిలినో కాదు.. రాజ్ ఫ్యామిలీ. ఈ ఫోటోని షేర్ చేస్తూ సమంత.. సీటల్ నిడుమోరి అనే అమ్మాయిని డార్లింగ్ అంటూ పిలిచింది. అయితే ఆ సీటల్.. స్వయానా రాజ్ చెల్లెలు అని తెలుస్తోంది. ఈ ఫోటోలో ఒక రాజ్ తల్లిదండ్రులు అనగా సమంత అత్త మామ కూడా కనిపించారు.. 

దీంతో సమంత అత్తగారి ఫ్యామిలీ.. ఇదేనంటూ ఆమే అభిమానులు వర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇక దర్శకుడు రాజ్ కి ఇదివరకే పెళ్లి అయ్యి మొదటి భార్య తో విడాకులు తీసుకోగా.. సమంత కూడా నాగచైతన్య అని పెళ్లి చేసుకొని ఆ తర్వాత విడాకులు తీసుకున్నారు.

