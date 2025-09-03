Actress Samantha Shares Shocking Experience In Movie Shooting: సినీ పరిశ్రమలో స్టార్ నటీనటులకైనా ఇబ్బందులు తప్పవు. తనకు ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయని స్టార్ హీరోయిన్ సమంత వెల్లడించారు. తాను నటించిన సమయంలో తనకు ఇబ్బంది ఏర్పడిందని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తనకు ఎదురైన అనుభవాన్ని సమంత పంచుకున్నారు.
సినీ పరిశ్రమలో స్టార్ హీరోయిన్గా సమంత గుర్తింపు పొందారు. తన కెరీర్లో విజయవంతమైన సినిమాలు చేశారు. వివాహం తర్వాత సినిమాలు చేస్తున్న సమంత విడాకుల అనంతరం కొంతగా దూరమయ్యారు. ఈ క్రమంలో ఓ ఇంటర్వ్యూలో తన సినిమా కెరీర్లో ఎదురైన ఇబ్బందులను సమంత పంచుకున్నారు.
పుష్ప మొదటి సినిమాలో నటి సమంత తొలిసారిగా ఐటెమ్ సాంగ్లో నర్తించిన విషయం తెలిసిందే. ఊ అంటావా.. హుహూ అంటావా అనే పాటకు సమంత హాట్హాట్గా కనిపించింది. ఈ పాట సినిమాలో హైలైట్గా నిలిచింది. సినిమా విజయంలో ఆ పాట కీలక పాత్ర పోషించింది.
పుష్ప సినిమాలో ఐటమ్ పాటపై ఆసక్తికర విషయాలను సమంత పంచుకున్నారు. 'పుష్ప సినిమాలో నేను డ్యాన్స్ చేయాలనే నిర్ణయాన్ని చాలా మంది వ్యతిరేకించారు. కొందరు సమర్థించారు.. మరికొందరు వ్యతిరేకించారు. ఊ అంటావా పాటలో నాకు పాట సాహిత్యం నచ్చింది. ఇంతకుముందు ఎవరూ నాకు ఇలాంటి ఆఫర్ ఇవ్వలేదు' అని సమంత వెల్లడించారు.
తన వివాహ బంధంలో చిచ్చు రేపిన ఫ్యామిలీమ్యాన్ వెబ్సిరీస్పై సమంత కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'ఫ్యామిలీమ్యాన్లో రాజీ పాత్రను చేయాలనుకున్నప్పుడు నాకు ఉన్న ఆలోచన ఇప్పటికీ అలాగే ఉంది. నేను రాజీ పాత్రను చేయగలనా లేదా అని ఆందోళన చెందా. షూట్కు ముందు రోజు వరకు అలానే ఉన్నా' అని సమంత తెలిపారు.
'షూటింగ్లో కూడా భయపడ్డా. దాదాపు 500 మంది మగ జూనియర్ ఆర్టిస్టుల ముందు నేను వణుకుతూ ఉండిపోయా. యాక్షన్ అని చెప్పగా వణుకుతూనే ఉన్నా. ఇలాంటి ఛాలెంజింగ్ వర్క్ చేయడం నాకు ఇష్టం' అని సమంత వివరించారు.