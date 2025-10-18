Samantha: నేనేమి పర్ఫెక్ట్ అమ్మాయిని కాదు.. నేను చాలా తప్పులు చేశాను: సమంత

Actress Samantha: టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సమంత గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. అలాగే సామ్ పర్సనల్ లైఫ్ గురించి కూడా అందరికీ తెలిసిందే. హీరో నాగచైతన్యతో డివొర్స్ తర్వాత.. సమంత మయోసైటిస్ అనే వ్యాధితో పెద్ద ఫైట్ చేసిందనే చెప్పొచ్చు. ఇటీవలే దాని నుండి రికవరీ అయి.. మళ్లీ స్క్రీన్పై కన్పించేందుకు రెడీ అవుతుంది. అయితే రీసెంట్గా ఓ సమ్మిట్లో పాల్గొన్న సామ్.. తన పర్సనల్ లైఫ్ గురించి, డివొర్స్ తీసుకున్నప్పుడు వచ్చిన ట్రోల్స్ గురించి ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేసింది.
సమంత మాట్లాడుతూ.. నా లైఫ్లో జరిగిన ప్రతి చిన్న విషయం అందరికీ తెలుసు. ప్రతి ఒక్కటి ప్రజల సమక్షంలోనే జరిగింది. డివొర్స్, హెల్త్ విషయంలో ఎంత సఫర్ అయ్యానో అనేది కూడా వారికి తెలుసు. అలాగే ఆ టైమ్లో నాపై కొన్ని లక్షల ట్రోల్స్ వచ్చాయి. ఎవరికి నచ్చినట్లు వాళ్లు జడ్జ్మెంట్ కూడా ఇచ్చేశారు.
అయితే నా జీవితంలో జరుగుతున్న వాటి గురించి ఆన్సర్ నాకు తెలియదు కానీ.. నేను వాటి గురించి కూడా ప్రతిసారి మాట్లాడాల్సి వస్తోంది. నేనేమి పర్ఫెక్ట్ అమ్మాయిని కాదు.. ఒప్పుకుంటాను.
నేనూ కూడా చాలా తప్పులు చేశాను.. వాటి నుండి గుణపాఠం కూడా నేర్చుకున్నాను.. కానీ ఇప్పుడు చాలా అంటే చాలా బెటర్ అయ్యానంటూ చెప్పింది సమంత. దీంతో ఆమె చేసిన కామెంట్స్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
ఇక సమంత సినిమాల విషయానికి వస్తే ప్రస్తుతం బాలీవుడ్ లో రక్త్ బ్రహ్మాండ్ అనే మూవీ చేస్తోంది. ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ డైరెక్టర్ రాజ్ నిడిమోరు అండ్ డీకే ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం షూటింగ్ జరుపుకుంటున్న ఈ సినిమా త్వరలోనే ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
అలాగే తెలుగులో సమంత చేస్తున్న సినిమా మా ఇంటి బంగారం. నందిని రెడ్డి తెరకెక్కిస్తున్న ఈ సినిమా వచ్చే 2026లో రిలీజ్ కానుంది. మరి చాలా గ్యాప్ తరువాత సమంత చేస్తున్న ఈ రెండు సినిమాలు.. ఆమెకు ఎలాంటి రిజల్ట్ను ఇస్తాయనేది చూడాలి.