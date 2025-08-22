Samantha: ఆశ్చర్యపరిచే నిర్ణయం తీసుకున్న సమంత.. ఎవ్వరు ఊహించలేనంతగా..!

Samantha Shocking Decision: సమంత ప్రస్తుతం సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టి దశాబ్దం పైగా అవుతూ ఉన్నా కానీ ఇంకా స్టార్ హీరోయిన్ గానే కొనసాగుతోంది. ఎన్నో కష్టాలు దాటి వచ్చి ఈ స్థానానికి చేరుకుంది ఈ హీరోయిన్. ఈ క్రమంలో తాజాగా సమంత నిర్ణయం ఒకటి అందరినీ కలవరపడుస్తోంది..
ఈమధ్య సమంత ఊరమాక్స్ మీడియా.. సర్వేలో మొదటి స్థానం సంపాదించుకొని.. ఇప్పటికీ కూడా ఈ హీరోయిన్ టాప్ వన్ లో తెలుగులో కొనసాగుతోంది అనే విషయాన్ని మరోసారి రుజువు చేసింది.
ఎన్నో బ్లాక్బస్టర్ చిత్రాలలో నటించి.. ఈ స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది ఈ హీరోయిన్. అయితే సమంత జీవితం మాత్రం అంత సాఫీగా సాగలేదు. ఆమె తన పర్సనల్ లైఫ్ లో ఎన్నో ఆటంకాలు ఎదుర్కొంది.
అయినా కానీ ఇప్పటికీ స్టార్ హీరోయిన్గా కొనసాగుతోంది. ఈ క్రమంలో సినిమాలే తన బలం అని నమ్మే సమంత.. తాజాగా తీసుకుందాం నిర్ణయం అందరిని షాక్ కి గురి చేస్తోంది.
ఇంతకీ ఆ నిర్ణయం ఏమిటి అంటే.. సమంత.. ఈమధ్య ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ తను సినిమాల కన్నా తన ఆరోగ్యం పైన ఎక్కువ దృష్టి పెట్టడానికి శ్రద్ధ చూపిస్తున్నట్లు తెలిపింది. అందుకే సినిమాలను దూరంగా పెట్టనున్నట్లు చెప్పుకొచ్చింది. అయితే మంచి సినిమాలు వస్తే మాత్రం తను తప్పకుండా చేస్తానని.. ఏ సినిమా పడితే ఆ సినిమా మాత్రం ఒప్పుకునే స్థితిలో తను లేదని చెప్పింది.
ఇక ఇలా సమంత సినిమాలను దూరం పెడుతుంది అన్న విషయం తెలియడంతో ఆమె అభిమానులు కలవరపడుతున్నారు. ప్రస్తుతం సమంత మా ఇంటి బంగారం అనే ఒక్క సినిమాలో మాత్రమే హీరోయిన్గా నటిస్తోంది.