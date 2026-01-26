Samantha: సమంత గురించి బయటపడిన షాకింగ్ వీడియో.. అది నోటీస్ చేశారా అంటూ బాలీవుడ్ మీడియా కామెంట్స్..!

Samantha Shocking Video: ఇటీవల స్టార్ హీరోయిన్ సమంతకు సంబంధించిన ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది. సమంత గురించి బయటపడిన షాకింగ్ వీడియో.. అది మీరు నోటీస్ చేశారా…అంటూ బాలీవుడ్ మీడియా చేసిన కామెంట్స్ ఇప్పుడు అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి. అసలు ఆ వీడియోలో ఏముంది? ఎందుకు అంత హడావుడి జరిగింది? అనే విషయం ఇప్పుడు అభిమానుల్లో ఆసక్తిని పెంచింది.
సమంత గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఆమె ఏం చేసినా..ఎక్కడ కనిపించినా అది క్షణాల్లోనే వార్తగా మారిపోతుంది. చిన్న విషయం అయినా సరే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. దీనికి ప్రధాన కారణం ఆమెకు ఉన్న భారీ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్. సమంత స్టైల్, నడక, మాటలు, ఫోటోలు.. వీడియోలు అన్నీ కూడా అభిమానులకు ఎంతో ఇష్టం. అందుకే ఆమెకు సంబంధించిన ప్రతి చిన్న వీడియో కూడా అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది.
సమంత.. రాజ్ నిడిమోరిని.. వివాహం చేసుకున్న తర్వాత ఆమె వ్యక్తిగత జీవితం కూడా తరచూ వార్తల్లో నిలుస్తోంది. ఆమె ఎక్కడ కనిపించినా.. ఆ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో తాజాగా ఒక బాలీవుడ్ మీడియా సంస్థ సమంతకు సంబంధించిన ఓ వీడియోను రిలీజ్ చేసింది. ఇది మీరు గమనించారా? అంటూ క్యాప్షన్ పెట్టి..వెనక షాక్ ఇచ్చేలా మ్యూజిక్ కూడా జతచేశారు. దీంతో నెటిజన్లు ఏమైంది..సమంత ఏం చేసింది.. అంటూ ఆశ్చర్యంతో వీడియో చూడటం మొదలుపెట్టారు.
వీడియో పూర్తిగా చూసిన తర్వాత మాత్రం చాలామందికి షాక్ కంటే నవ్వే వచ్చింది. ఎందుకంటే ఆ వీడియోలో సమంత ఏమీ ప్రత్యేకంగా చేయలేదు. ఆమె కేవలం తన మొబైల్ ఫోన్కు ఛార్జింగ్ పెట్టుకుంటూ కనిపించింది అంతే. దీనికి అంత హైప్ అవసరమా… అంటూ అభిమానులు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చిన్న విషయానికే ఇంత మ్యూజిక్, క్యాప్షన్ పెట్టడం బాలీవుడ్ మీడియా.. ఓవర్ యాక్షన్ అని కొందరు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
అయితే.. ఇది కూడా సమంత క్రేజ్కు మరో ఉదాహరణ అని చెప్పాలి. ఆమె ఏం చేయకపోయినా, చేసినట్టే వార్తలు అవుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ నిజంగానే అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది.
ఇక సమంత సినిమాల విషయానికి వస్తే, ఆమె ప్రస్తుతం మా ఇంటి బంగారం సినిమాతో బిజీగా ఉంది. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన టీజర్ ఇటీవల విడుదలై ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంది. నటిగా.. స్టార్గా సమంత క్రేజ్ రోజురోజుకీ పెరుగుతూనే ఉందని ఈ వైరల్ వీడియో మరోసారి నిరూపించింది.