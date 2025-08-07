English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Samantha: ఆ డ్రెస్ వేసుకొని మరి.. దర్శకుడితో తనకున్న ప్రేమను వ్యక్తపరిచిన సమంత

Samantha dress 
సమంత జీవితం తరచు వార్తల్లో నిలుస్తూ ఉంటుంది. అందుకు ముఖ్య కారణం ఆమె సినిమాల్లోనే కాదు.. ఆమె నిజ జీవితంలో కూడా ఎన్నో ఆసక్తికర మలుపులు ఉండడం. ముఖ్యంగా నాగచైతన్యత విరాకులు తీసుకున్న తర్వాత సమంత మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకుంటుందా లేదా అనే చర్చ పెద్ద ఎత్తున జరుగుతోంది..
సమంత, నాగచైతన్య విడాకులు తీసుకున్న తర్వాత నాగచైతన్య శోభితను పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో సమంత.. కూడా మళ్లీ పెళ్లి చేసుకుంటుందా లేదా అనే దానిపై ఎన్నో వార్తలు వచ్చాయి..  

ముఖ్యంగా ఈ మధ్య సమంత దర్శకుడు రాజ్తో ఎక్కువ కనిపించడంతో వీళ్లిద్దరి మధ్య ప్రేమ ఉంది అని చాలామంది.. సోషల్ మీడియాలో వాళ్ళకి వాళ్లే దృవీకరిస్తున్నారు..

ఈ క్రమంలో వీళ్ళిద్దరూ షేర్ చేసే ఫోటోలు కూడా కొంచెం వీళ్ళ మధ్య ప్రేమ ఉన్నట్టే తెలుపుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా సమంత డ్రెస్ సైతం సమంతకు ఆయన మీద ఉన్న ప్రేమను చూపిస్తోంది..  

సమంత ఈమధ్య ఎయిర్ పోర్ట్ లో ఒక జీన్స్ షర్టు వేసుకొని కనిపించింది. ఇక వెంటనే ఈ వీడియో షేర్ చేస్తూ.. సోషల్ మీడియాలో ఈ షర్ట్ తను రాజ్తో ఉన్నప్పుడు తీసుకున్న కొన్ని ఫోటోలు లో ఉన్న షర్ట్ ఒకటే అని.. ఈ షర్ట్ కి రాజ్ తో ఏదో సంబంధం ఉంది అంటూ అభిమానులు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

ఇక ఈ షర్ట్ కి సంబంధించిన వీడియోలు, ఫోటోలు కూడా ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

