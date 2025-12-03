English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Samantha Sobhita: పండంటి కాపురం కూల్చేసింది.. శోభితకు, సమంత క్షమాపణ చెప్పాల్సిందే..!

Samantha Marriage : సమంత నిన్నటి నుంచి వార్తల్లో తరుచూ నిలుస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. అందుకు ముఖ్య కారణం ఆమె దర్శకులు రాజ్ ని రెండో వివాహం చేసుకోవడం. వీరిద్దరూ ప్రేమలో ఉన్నారు అన్న వార్త ఎన్నో రోజుల నుంచి వినిపిస్తూ ఉండగా.. నిన్న హఠాత్తుగా ఆమె పెళ్లి చేసుకొని.. ఫోటోలు షేర్ చేసి అందరిని ఆశ్చర్యపరిచింది..
నిన్న కోయంబత్తూర్ లోని ఇషా ఫౌండేషన్ లో.. సమంత, దర్శకుడు రాజ్ నిడిమూరి పెళ్లి .. సన్నిహితుల మధ్య ఆధ్యాత్మికంగా జరిగింది. వీరిద్దరి పెళ్లికి కేవలం 30 మంది మాత్రమే ఆహ్వానం అందుకున్నారు. దీంతో మిగతా వారందరికీ కూడా వీళ్ళ పెళ్లి ఆశ్చర్యాన్ని మిగిల్చింది.   

ఈ పెళ్లి సమంతకు రెండో పెళ్లి. ముందుగా నాగచైతన్యని పెళ్లి చేసుకున్న సమంత ఆ తరువాత అతనితో విడాకులు తీసుకుంది. ఇక వీళ్లిద్దరూ విరిడిపోయిన తరువాత.. నాగచైతన్య, శోభితతో ప్రేమలో ఉన్నారు అన్న విషయం బయటకి రాగా.. కొద్ది రోజులకు వాళ్ళిద్దరి పెళ్లి జరిగింది. కానీ నాగచైతన్య, శోభితను ప్రేమిస్తున్నారు అన్న దగ్గర నుంచి సమంత అభిమానులు ఆమెపైన ఎన్నో మాటలు అన్నారు.

సోషల్ మీడియాలో కొన్ని సంవత్సరాల పాటు శోభిత పైన తప్పుడు మాటలు ఆగలేదు. నాగచైతన్య అనే స్వయంగా శోభితకు ఏ తప్పు తెలియదని.. తనే శోభితకు ప్రపోజ్ చేశాను అని.. చెప్పినా కానీ శోభిత పైన ట్రోల్స్ మాత్రం తగ్గలేదు. పండంటి కాపురంలో చిచ్చు పెట్టింది అంటూ ఏవేవో మాటలు అన్నారు. 

ఇప్పుడు సమంత పెళ్లి చేసుకున్న రాజ్ కి కూడా మొదటి భార్య అలానే ఆమెకు పాప ఉంది. ఈ క్రమంలో శోభిత అభిమానులు.. ఇప్పుడు సమంత చేసింది మాత్రం కరెక్టా అంటూ ఆమె అభిమానులను నిలదీస్తున్నారు. రాజ్ పండంటి కాపురంలో ఇప్పుడు సమంత చిచ్చు పెట్టిందని.. మరి ఇప్పుడు సమంతను ఎనేసి మాటలు అనాలి అని కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

అంతేకాకుండా కొంతమంది మరింత ముందడుగు వేసి.. సమంత తప్పకుండా శోభితకు క్షమాపణలు అడగాలి అని కూడా.. కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. శోభితను అన్నేసి మాటలు అన్నప్పుడు సమంత రెస్పాండ్ అవ్వలేదని.. కాబట్టి ఆమె క్షమాపణలు అడగాలి అని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

Samantha Second Marriage Samantha Wedding News Samantha and raj nidimoru marriage Sobhita Controversy Samantha Sobhita issue

