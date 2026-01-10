English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Samantha Mangalsutra: హైదరాబాద్‌లో సమంత, రాజ్ జంట.. మంగళసూత్రమే హైలైట్

Samantha Mangalsutra: హైదరాబాద్ విమానాశ్రయంలో సమంత..రాజ్ జంట కలిసి కనిపించగా.. సమంత ధరించిన మంగళసూత్రం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. కొత్త పెళ్లి ఆనందంతో ఆమె ముఖంలో కనిపించిన చిరునవ్వు.. అభిమానులను ఆకట్టుకుంది.
1 /5

ఇటీవల హైదరాబాద్ విమానాశ్రయంలో నటి సమంత తన భర్త రాజ్ నిడిమోరుతో కలిసి కనిపించి అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షించారు. ఈ వీడియోలు.. ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. 

2 /5

ఇక ఈసారి అందరి చూపును ఎక్కువగా ఆకర్షించింది.. సమంత ధరించిన మంగళసూత్రం. కొత్త పెళ్లైన అమ్మాయిగా ఈ ఫోటోలలో ..సమంత స్పష్టంగా కనిపించిందని అభిమానులు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

3 /5

విమానాశ్రయానికి వచ్చినప్పుడు సమంత చాలా సింపుల్‌గా డ్రెస్ అయి కనిపించారు. నల్లటి ఇన్నర్ టాప్.. దానికి సరిపోయే లూజ్ బ్లేజర్, ఫార్మల్ ప్యాంట్‌తో ఆమె లుక్ చాలా అందంగా ఉంది. పెద్దగా ఆభరణాలు లేకపోయినా..మెడలో ఉన్న మంగళసూత్రం మాత్రం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. అభిమానులు… మీడియా అంతా అదే గమనించడంతో కొత్త పెళ్లి కళ అంటూ సోషల్ మీడియాలో చర్చ మొదలైంది.

4 /5

ఇక రాజ్ నిడిమోరు కూడా చాలా క్యాజువల్‌గా కనిపించారు. బ్రౌన్ కలర్ షర్ట్, బ్లూ డెనిమ్ జీన్స్‌లో ఆయన సాదాసీదాగా ఉన్నారు. ఇద్దరూ మాట్లాడుకుంటమీ నవ్వుతూ బయటకు రావడం చూసిన అభిమానులు చాలా సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. కొందరు అభిమానులతో కలిసి ఫోటోలు కూడా దిగారు. పాపరాజీ కెమెరాలకు ఇద్దరూ చిరునవ్వులతో పోజులిచ్చారు.

5 /5

గతేడాది డిసెంబర్ 1న సమంత, రాజ్ నిడిమోరు వివాహం జరిగింది. కోయంబత్తూరులో చాలా ప్రైవేట్‌గా, యోగిక్ పద్ధతిలో ఈ పెళ్లి జరిగింది. పెళ్లి తర్వాత ఇద్దరూ పోర్చుగల్‌లోని లిస్బన్‌కు విహారయాత్రకు వెళ్లారు. సమంత గతంలో నాగ చైతన్యతో విడాకులు తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఆ తర్వాత రాజ్‌తో ఆమె కలిసి కనిపించడం మొదలైంది.  

