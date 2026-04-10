Samantha: మరోసారి అక్కినేని ఫ్యామిలీకి సమంత.. విడాకుల తర్వాత కూడా ఇలా చేసిందేమిటి..!

Samantha:టాలీవుడ్లో స్టార్ జంటగా ఒకప్పుడు మంచి పేరు తెచ్చుకున్న సమంత రూత్ ప్రభు.. నాగచైతన్య విడాకుల విషయం అప్పట్లో పెద్ద చర్చనీయాంశమైంది. ఈ ఇద్దరి ప్రేమ కథ ‘ఏమాయ చేశావే’ సినిమా సమయంలో మొదలై, కొంతకాలం డేటింగ్ తర్వాత పెళ్లిగా మారింది. పెళ్లి తర్వాత కూడా వీరు చాలా హ్యాపీగా జీవించారు. సోషల్ మీడియాలో తమ వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన క్షణాలను అభిమానులతో పంచుకునేవారు.
కరోనా సమయంలో నాగచైతన్య, సమంత కలిసి ఇంట్లో గడిపిన సందర్భాలు, ఆరోగ్యంపై ఇచ్చిన సూచనలు, మొక్కలు పెంచడం వంటి విషయాలు కూడా అభిమానులకు చాలా నచ్చాయి. కానీ అనూహ్యంగా వారి జీవితంలో మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. ఒక దశలో సమంత తన సోషల్ మీడియా ఖాతాల్లో ‘అక్కినేని’ అనే ఇంటి పేరును తొలగించడం, ఇద్దరి ఫోటోలను డిలీట్ చేయడం మొదలైంది. దీంతో వీరిద్దరి మధ్య విభేదాలు ఉన్నాయనే వార్తలు రావడం ప్రారంభమైంది.
తరువాత కొద్ది రోజులకే ఈ వార్తలు నిజమవుతూ, సమంత మరియు నాగచైతన్య పరస్పర అంగీకారంతో విడిపోయారు. ఈ నిర్ణయం అభిమానులను షాక్కు గురి చేసింది. ఎందుకంటే, వారు ఇండస్ట్రీలో ఒక బెస్ట్ కపుల్గా గుర్తింపు పొందారు. విడాకుల తర్వాత కూడా సమంత ఎప్పుడూ అక్కినేని కుటుంబంపై నెగటివ్గా మాట్లాడలేదు. ఇదే విషయం ఆమె వ్యక్తిత్వాన్ని మరింత గొప్పగా చూపించింది.
విడాకుల తర్వాత నాగచైతన్య తన జీవితంలో ముందుకు సాగుతూ శోభిత ధూళిపాళను పెళ్లి చేసుకున్నారు. మరోవైపు సమంత కూడా తన కెరీర్పై ఫోకస్ పెంచి, తర్వాత రాజ్ నిడిమోరును వివాహం చేసుకున్నారు. ఇలా ఇద్దరూ తమ తమ జీవితాల్లో ముందుకు సాగిపోయారు.
అయితే తాజాగా ఒక ఆసక్తికర సంఘటన జరిగింది. అక్కినేని కుటుంబానికి చెందిన సుప్రియ యార్లగడ్డ నిర్మించిన ‘డెకాయిట్’ సినిమా విడుదల సందర్భంగా సమంత ఆమెకు సోషల్ మీడియాలో శుభాకాంక్షలు తెలిపింది. ఈ సినిమా లో అడివి శేష్ మరియు మృణాల్ ఠాకూర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. సమంత తన పోస్ట్లో సుప్రియ చేసిన కష్టం, పట్టుదల, సినిమాపై ఉన్న అంకితభావాన్ని ప్రశంసించింది.
సమంత ఇలా శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. విడాకుల తర్వాత కూడా అక్కినేని కుటుంబంతో మంచి సంబంధాలు కొనసాగించడం ఆమె మనసు ఎంత పెద్దదో చూపిస్తోంది అని అభిమానులు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. గతాన్ని మరిచి, మంచి సంబంధాలను కొనసాగించడం చాలా గొప్ప విషయం అని పలువురు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.