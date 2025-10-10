Samantha: ముద్దుల హీరోతో సమంత రొమాన్స్.. ఫైనల్ గా ఫుల్ క్లారిటీ…

Samantha Personal Life : సమంత పర్సనల్ లైఫ్ ప్రస్తుతం తరచు వార్తల్లో నిలుస్తూనే ఉంది. ముఖ్యంగా ఈ హీరోయిన్ దర్శకుడు రాజ్ తో ప్రేమలో ఉంది అన్న వార్త తెగ వైరల్ అవుతూ ఉంది. ఈ క్రమంలో ఈ హీరోయిన్ కి సంబంధించిన మరో ముఖ్యమైన విషయం.. ఒకటి అందరిని ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది.. ఇంతకీ అదేమిటి అంటే..
అందరూ స్టార్ హీరోలతో నటించి.. ఒకప్పుడు వరుస సినిమాలు చేస్తూ దూసుకుపోయిన హీరోయిన్ సమంత. ఇప్పటికి కూడా ఈమెకు ఎంతో క్రేజ్ ఉంది. అయితే ఆరోగ్య సమస్యల వల్ల మధ్యలో సినిమాలకు బ్రేక్ తీసుకుంది.
ఇక ప్రస్తుతం కూడా సమంత.. మా ఇంటి బంగారం సినిమా తప్ప మరో ఏ సినిమా కూడా ఒప్పుకోలేదు. ఈ క్రమంలో ఒక వార్త వినిపిస్తూ.. సినీ ప్రేక్షకులను అలానే.. ముఖ్యంగా సమంత అభిమానులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది.
అదేమిటి అంటే.. తమిళంలో..ముద్దుల హీరోగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న హీరో శింబు. తెలుగులో విజయ్ దేవరకొండ అలానే హిందీలో ఇమ్రాన్ హస్మిల్లాగా తమిళంలో ఈ హీరో చిత్రంలో దాదాపు..లిప్ టు లిప్ కిస్ సీన్లు తప్పకుండా ఉండేవి.
ఇన్ని రోజులపాటు తమిళ సినిమాలకు దూరంగా ఉన్న సమంత.. ఇప్పుడు చాలా ఏళ్ల తర్వాత రీ ఎంట్రీ ఇవ్వనుంది. అయితే ఇది కాస్త.. శింబూతో.. ఒక రొమాంటిక్ సినిమా ఒప్పుకున్నట్టు వినికిడి.
దీంతో ఇన్ని రోజుల తర్వాత తమిళ సినిమాల్లో కనిపించనున్న సమంత.. ఇలాంటి చిత్రం ఒప్పుకోవడం పై రకరకాల కామెంట్లు వినిపిస్తున్నాయి. మరి ఈ సినిమా అధికారిక ప్రకటన ఎప్పుడు వస్తుందో వేచి చూడాలి..