English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Samantha: సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

Samantha: సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

Heoins Who Married Directors : సినీ ఇండస్ట్రీలో హీరోయిన్స్, హీరోలను పెళ్లి చేసుకోవడం కామనే. కొంత మంది కథానాయికలు దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్నారు. తాజాగా సమంత.. చైతూతో విడాకుల తర్వాత డైరెక్టర్ రాజ్ నిడుమూరును రెండో పెళ్లి చేసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న కథానాయికల విషయానికొస్తే..

 
1 /8

సమంత - రాజ్ నిడుమోరు.. అక్కినేని నాగ చైతన్యకు విడాకుల తర్వాత సమంత తనతో రెండు వెబ్ సిరీస్ లను తెరకెక్కించిన ప్రముఖ దర్శకుడు రాజ్ నిడుమోరును పెళ్లి చేసుకుంది.  రాజ్ అండ్ డీకేలో రాజ్ నిడుమూరు ఒక దర్శకుడు.  ఈ సోమవారం ఈషా ఫౌండేషన్ లో వీళ్లిద్దరు ఒకటయ్యారు.  

2 /8

నయనతార -విఘ్నేష్ శివన్.. నయనతార కూడా తనతో  పలు చిత్రాలను తెరకెక్కించిన విఘ్నేష్ శివన్ ను పెళ్లి చేసుకుంది. వీళ్లిద్దరు కొన్నేళ్లు ప్రేమించి ఆ తరవాత పెద్దల ఆశీర్వాదంతో ఒకింటి వారయ్యారు. ముందుగా శింబు, ఆ తర్వాత ప్రభుదేవాతో ప్రేమాయణం బెడిసి కొట్టిన తర్వాత విఘ్నేష్ శివన్ ను మ్యారేజ్ చేసుకుంది.   

3 /8

రోజా - సెల్వమణి .. రోజా కూడా తనతో పలు సూపర్ హిట్ చిత్రాలను తెరకెక్కించిన ఆర్కే సెల్వమణిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంది. భర్త దర్శకత్వంలో రోజా  పలు చిత్రాల్లో కథానాయికగా నటించింది. రోజా.. తెలుగింటి ఆడపడుచు అయితే.. సెల్వమణి మాత్రం తమిళుడు  కావడం విశేషం. 

4 /8

షుహాసిని - మణిరత్నం .. సుహాసిన కూడా భారత దేశం గర్వంచే దర్శకుల్లో ఒకరైన మణిరత్నంను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంది. సుహాసిని తెలుగు, తమిళంలో అగ్ర కథానాయికగా సత్తా చాటింది.   

5 /8

రమ్యకృష్ణ - కృష్ణవంశీ..  రమ్యకృష్ణ కూడా తనతో ఒకటి రెండు చిత్రాలను తెరకెక్కించిన క్రియేటివ్ దర్శకుడుగా పేరు తెచ్చుకున్న కృష్ణవంశీని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంది. ఆయన డైరెక్షన్ లో ‘చంద్రలేఖ’లో రమ్యకృష్ణ  యాక్ట్ చేసింది. ఆ తర్వాత ఇరువురి మనుసులు కలవడంతో ఒకింటి వారయ్యారు. 

6 /8

కుష్బూ - సుందర్ .. కుష్బూ తెలుగుతో పాటు తమిళంలో అగ్ర కథానాయికగా సత్తా చాటింది. ఈమె  వెంకటేష్ హీరోగా దర్శకేంద్రుడు కే.రాఘవేంద్రరావు డైరెక్షన్ లో  రామానాయుడు నిర్మాణంలో  తెరకెక్కిన ‘కలియుగ పాండవులు’ సినిమాతో కథానాయికగా పరిచయమైంది. ఆ తర్వాత ఈమె ప్రముఖ డైరెక్టర్  సుందర్‌ను వివాహాం చేసుకుంది.   

7 /8

లిజీ - ప్రియదర్శన్ | మలయాళంతో  మన దేశం గర్వించదగ్గ దర్శకుడిగా  ప్రియదర్శన్‌ను ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉంది. ఇతన్ని  హీరోయిన్ లిజీ ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంది. ఆ తర్వాత వీళ్లిద్దరు విడాకులు తీసుకొని విడివిడిగా ఉంటున్నారు.   

8 /8

సెల్వ రాఘవన్ - సోనియా అగర్వాల్, భాగ్యరాజ్ - పూర్ణిమ, అమలా పాల్ - ఏఎల్ విజయ్, రేవతి - సురేశ్ మీనన్,  భానుమతి - రామకృష్ణ, సూర్య కిరణ్ - కల్యాణి,  ప్రీతి, హరి, ఆదిత్యధర్ - యామి గౌతమ్, సోనాలి బింద్రే - గోల్డీ బెహెల్  వంటి వారు చాలా మంది ఈ లిస్టులో ఉన్నారు.   

Samantha Second Marriage heroins who married Directors Roja Selvamani nayanthara vignesh shivan Ramya Krishna Krishna Vamsi suhasini maniratnam samantha marriage Sam Raj nidumoru Second Marriage Sam Raj Nidumoru Tollywood Sitadel Bollywood Telugu cinema

Next Gallery

Samantha wedding lunch: సమంత పెళ్లి భోజనంలో ఎలాంటి ఐటమ్స్ ఉండిన్నాయో తెలుసా..?