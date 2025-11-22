English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Samantha: అప్పుడు నాగచైతన్య కోసం అలా.. ఇప్పుడు రాజ్ కోసం ఇలా.. సమంత లేటెస్ట్ పోస్ట్ వైరల్..!

Actress Samantha: స్టార్ హీరోయిన్ సమంత.. ఈ పేరు గురించి తెలియని వారుండరు. ఇక చాలా కాలం గ్యాప్ తరువాత తెలుగులో మా ఇంటి బంగారం అనే సినిమాతో రాబోతుంది. ఈ మూవీకి ప్రొడ్యూసర్ కూడా సమంతనే కావడం విశేషం. అయితే సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్ గా ఉండే సమంత.. తాజాగా చేసిన ఓ పని మాత్రం అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. అదేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
1 /5

గతంలో సమంత..  హీరో నాగచైతన్యని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. నాలుగేళ్ల తర్వాత ఇద్దరు విడాకులు తీసుకోని.. సమంత డైరెక్టర్ రాజ్ నిడిమోరుతో ప్రేమలో ఉండగా.. చైతన్య హీరోయిన్ శోభిత ధూళిపాళ్లను పెళ్లి చేసుకున్నాడు.    

2 /5

అయితే సామ్, నాగచైతన్య కలిసి ఉన్నప్పుడు.. సమంత తన సినిమాల విషయాన్ని పక్కన పెట్టి.. చైతన్య సినిమా రిలీజ్ ఎప్పుడున్న కానీ తిరుమలకి వెళ్లి కాలినడకన శ్రీవారిని దర్శించుకొని.. చైకి అంతా మంచి జరగాలని కోరుకునేది. ఇలా చాలా సార్లు సమంత తిరుపతికి వెళ్లిన సంగతి తెలిసిందే.    

3 /5

ఇప్పుడు గత కొంతకాలంగా ఫ్యామిలీ మ్యాన్ డైరెక్టర్లలో ఒకరైన రాజ్ నిడిమోరుతో సమంత ప్రేమలో ఉందని.. త్వరలోనే వీరిద్దరూ పెళ్లి చేసుకోబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ నవంబర్ 21న రాజ్ డైరెక్ట్ చేసిన ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 3 సిరీస్ విడుదలైంది.

4 /5

ఇక ఈ సిరీస్ కూడా సూపర్ హిట్ టాక్ ను సొంతం చేసుకోగా.. దీనిపై మంచి మంచి రివ్యూస్ వస్తున్నాయి. దీంతో సమంత ఆ రివ్యూస్ ని స్క్రీన్ షాట్ తీసి.. ప్రతి రివ్యూని కూడా తన ఇన్ స్టాలో స్టోరీగా పోస్ట్ చేస్తూ తన హ్యాపినెస్ ని షేర్ చేసుకుంది.  

5 /5

అంతేకాకుండా రాజ్ అండ్ డీకే ఫోటో కూడా ఒకటి షేర్ చేసింది. ఈ సిరీస్ లో ఆమె లేకపోయినప్పటికీ.. రాజ్ నిడిమోరు సక్సెస్ ని సమంత కూడా సెలబ్రేట్ చేస్తుండటంతో.. న్యూ కపుల్ గోల్స్ అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.  

samantha Raj Nidimoru Heroine Samantha Naga Chaitanya Family Man Series 3 Samantha divorce Actress Samantha Raj Nidimoru With Samantha

