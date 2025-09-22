English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Samantha: అతనితో సమంత…ఇదేందయ్యా ఇది.. మళ్ళీ కొత్త ట్విస్ట్..

Samantha Personal Life: సమంత గురించి చిన్న వార్త..కూడా సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున వైరల్ అవుతుంది. ముఖ్యంగా.. ఆమె సినిమాల కన్న కూడా.‌. పర్సనల్ లైఫ్ ద్వారా తరచు వార్తలు నివసిస్తూ ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా సమంతకు.. సంబంధించిన ఒక విషయం వైరల్ అవుతు.. అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. 
1 /5

సినిమాలకన్నా కూడా సమంత తన పర్సనల్ లైఫ్ ద్వారా తరచు వార్తల్లో నిలుస్తూ ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. ముఖ్యంగా దర్శకుడు రాజ్ తో ఈ హీరోయిన్ ప్రేమలో ఉంది అన్న వార్త గత కొద్ది రోజుల నుంచి వైరల్ అవుతూ వచ్చింది. 

2 /5

అయితే ఈ విషయం గురించి ఒకపక్క సమంత కానీ మరోపక్క ఆదర్శకుడు కానీ ఎటువంటి క్లారిటీ ఇవ్వలేదు. ఈ క్రమంలో సమంత .. మరో విషయం వల్ల సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతోంది.  

3 /5

ఇంతకీ అదేమిటి అంటే ప్రస్తుతం.. జెమినీ ట్రెండ్ సోషల్ మీడియాలో.. నడుస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇక ఈ ప్రమోట్స్ ఇచ్చి.. హీరో హీరోయిన్లతో సహకారమైన వ్యక్తులు ఎన్నో ఫోటోలు ఏ ఐ ద్వారా జనరేట్ చేసుకొని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసుకుంటున్నారు.

4 /5

మొన్నటి వరకు అమ్మాయిలు మహేష్ బాబు, పవన్ కళ్యాణ్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్, ప్రభాస్ లాంటి హీరోలతో ఇలాంటి ఫోటోలు చేసి పెట్టుకున్నారు. అయితే అబ్బాయిలు కూడా ప్రస్తుతం ఇదే.. రూట్ ఫాలో అవుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఒక అభిమాని సమంతతో ఫోటో తీసుకున్నట్టు.. జెమినీ యాప్ ద్వారా క్రియేట్ చేసి షేర్ చేశారు.  

5 /5

దీంతో ఇదేందయ్యా ఇది నిజంగానే సమంతక ఫోటో తీసుకున్నట్లే ఉన్నాయి.. ఇవి అని మర్చిపోతున్నారు. అంతే కాదు మొదటి వరకు మీ ఎఐ ఫోటోలు.. కొన్ని దగ్గర్ల.. అయినా ఇది నిజం కాదు అనిపించేలా ఉండేవి.. ఇప్పుడు ఈ కొత్త ట్విస్ట్ ఏమిటి.. అసలు ఏది నిజం.. ఏది అబద్దమో తెలియకుండా ఉన్నాయి అని కామెంట్ చేస్తున్నారు.

samantha Samantha News Samantha Personal Life Samantha viral photos Samantha Love Samantha AI Photos Samantha Social Media

Next Gallery

Health Tips: పూరీలు నూనె ఎక్కువగా పీల్చేస్తున్నాయా..? ఆయిల్‌లో ఇదొక్కటి కలపండి చాలు.. మీరే ఆశ్చర్యపోతారు..!