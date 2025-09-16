English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Samantha: ఏకంగా స్టార్ హీరో ఇంటికి వెళ్లిన సమంత.. ఏందిరా బాబు ఇలా తయారయింది అంటూ..!

Samantha Personal Life : సమంత.. ప్రస్తుతం సినిమాలకు దూరంగా ఉన్నా కానీ తన పర్సనల్ లైఫ్ విషయాల ద్వారా మాత్రం తరచుగా వార్తల్లో నిలుస్తూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా స్టార్ డైరెక్టర్ రాజ్ తో ఈయన ప్రేమలో ఉంది అన్న వార్త వైరల్ అవుతున్న తరుణంలో.. తాజాగా మరో వీడియో ఒకటి సమంతకు సంబంధించింది వైరల్ అవుతూ అందరిని ఆకట్టుకుంటూ ఉంది..
1 /5

ఒకప్పుడు వరుస సినిమాలో చేస్తూ దూసుకుపోయిన హీరోయిన్ సమంత.. ప్రస్తుతం సంవత్సరానికి కనీసం ఒక సినిమాలో కూడా కనిపివ్వడం లేదు. శుభం సినిమాతో నిర్మాతగా మారిన సమంత చేతిలో ప్రస్తుతం మా ఇంటి బంగారం సినిమా ఒక్కటే ఉంది.

2 /5

ఈ సినిమా కూడా ఇప్పుడల్లా విడుదల అయ్యేలా కనిపించడం లేదు.. ఈ క్రమంలో తాజాగా సమంతకు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి వైరల్ అవుతూ అందరిని ఆశ్చర్యపరిస్తోంది.

3 /5

ఈ వీడియోలో సమంత…హీరో తేజ సజ్జ మిరాయి సినిమాకి కంగ్రాట్యులేషన్ చెప్పడానికి.. అంటూ.. క్యాప్షన్ వైరల్ అవుతుంది. అయితే ఇది నిజంగా ఆమె తేజ ఇంటికి వెళుతున్న కూడా కాదా అనే క్లారిటీ లేదు.   

4 /5

కానీ సమంతకు తేజ ఓ బేబీ సినిమా ద్వారా బాగా పరిచయం అన్న విషయం తెలిసిందే. ఇక ఈ సంగతి పక్కనపడితే ఈ వీడియోలో సమంతని చూసి మాత్రం ఇదేందిరా బాబు అంటున్నారు అందరూ.

5 /5

అందుకు ముఖ్య కారణం ఈ వీడియోలో సమంత మరీ సన్నగా కనిపించడమే. దీంతో సమంత ఏంటి రోజు రోజుకి ఎంత అద్వానంగా తయారవుతుంది అన్న కామెంట్లు వినిపిస్తున్నాయి ‌

Samantha Latest Video Samantha viral news Samantha Weight Concern Samantha Personal Life Samantha movies Samantha Teja Sajja

Next Gallery

Heart Health: మీ గుండె సరిగ్గా పనిచేస్తోందా? ఒకసారి మీ నాలుక చెక్‌ చేసుకోండి..