/Samantha: తస్సదియ్య సాంగ్ తీసేటప్పుడు సమంత ప్రెగ్నెంట్.. సినిమాలో చాలా జాగ్రత్తలు.. ఆసక్తికర విషయాలు బయటపెట్టిన దర్శకురాలు!

Samantha:సమంత తన ప్రెగ్నెన్సీ గురించి ఇటీవల జరిగిన 'మా ఇంటి బంగారం' సక్సెస్ మీట్లో అధికారికంగా ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. ప్రస్తుతం ఈ వార్త సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఈ సందర్భంగా దర్శకురాలు నందిని రెడ్డి చెప్పిన కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఇప్పుడు అభిమానులను మరింత ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
దానికి నందిని రెడ్డి ఆసక్తికరమైన సమాధానం ఇచ్చారు. "తస్సదియ్య పాట చిత్రీకరణ సమయంలోనే సమంత గర్భవతి అని నాకు తెలిసింది. అదృష్టవశాత్తూ అప్పటికే యాక్షన్ సన్నివేశాల చిత్రీకరణ పూర్తయింది. ఆ తర్వాత మిగిలిన అన్ని సన్నివేశాలను చాలా జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసి చిత్రీకరించాం. సమంత ఆరోగ్యానికి ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా మొత్తం యూనిట్ ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంది" అని చెప్పారు.
ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. సమంత తన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని, వృత్తి జీవితాన్ని సమతుల్యంగా కొనసాగించిన తీరు అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది. గర్భం ఉన్నప్పటికీ సినిమా షూటింగ్ను ఎంతో బాధ్యతగా పూర్తి చేయడం ఆమె అంకితభావాన్ని చూపిస్తోందని అభిమానులు ప్రశంసిస్తున్నారు.
ఇదిలా ఉండగా, 'మా ఇంటి బంగారం' బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. ఈ సినిమా సమంతకు చాలా ప్రత్యేకమైన చిత్రంగా నిలిచింది. మయోసైటిస్ చికిత్స తర్వాత హీరోయిన్గా ఆమెకు ఇది విజయవంతమైన కంబ్యాక్గా కూడా భావిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం సమంత కొద్దికాలం సినిమాలకు విరామం తీసుకుని తన కుటుంబంతో సమయం గడపాలని నిర్ణయించుకుంది. ప్రసూతి సెలవుల తర్వాత మళ్లీ కొత్త సినిమాలతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తానని ఆమె ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది. దీంతో అభిమానులు ఆమె రీఎంట్రీ కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.