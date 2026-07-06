Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Samantha: సమంత ఆ సమయంలో అతనికి చాలా భయపడేది.. కీలక విషయాలు బయట పెట్టిన స్టార్ హీరో!

Samantha: సమంత ఆ సమయంలో అతనికి చాలా భయపడేది.. కీలక విషయాలు బయట పెట్టిన స్టార్ హీరో!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 06, 2026, 06:52 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 08:32 PM IST

Samantha: కెరీర్ ప్రారంభంలో ఓ భారీ సినిమాలో నటించే సమయంలో సమంత తీవ్ర టెన్షన్‌కు గురైందని, షూటింగ్ సమయంలో చాలా భయపడేదని నటుడు కిచ్చా సుదీప్ వెల్లడించారు. అయితే అదే సినిమా ఆమె కెరీర్‌ను మలుపుతిప్పిందని, ఆమె కష్టపడే స్వభావం, ఆత్మవిశ్వాసమే నేటి స్టార్ హీరోయిన్‌గా నిలబెట్టాయని ఆయన చెప్పిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

Samantha latest news1/5

కిచ్చా సుదీప్

టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సమంత తన నటనతో ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకుంది. ఇటీవల విడుదలైన 'మా ఇంటి బంగారం' సినిమాతో మరోసారి తన స్టార్‌డమ్‌ను నిరూపించింది. ఈ మహిళా ప్రధాన కథా చిత్రంలో సమంత నటనకు ప్రేక్షకులు మంచి స్పందన ఇచ్చారు. సినిమా విజయంతో ఆమె కెరీర్‌లో మరో ముఖ్యమైన మైలురాయిగా నిలిచింది. అయితే ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో సమంతకు సంబంధించిన ఓ పాత విషయం మళ్లీ వైరల్ అవుతోంది. కెరీర్ ప్రారంభంలో సమంత ఒక ప్రముఖ దర్శకుడి సినిమా షూటింగ్ సమయంలో చాలా టెన్షన్ పడేదని నటుడు కిచ్చా సుదీప్ చెప్పిన వ్యాఖ్యలు మరోసారి చర్చకు వచ్చాయి.  

Samantha Eega2/5

ఈగ సినిమా

సమంత నటించిన బ్లాక్‌బస్టర్ చిత్రాల్లో 'ఈగ' ఒకటి. ప్రముఖ దర్శకుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి తెరకెక్కించిన ఈ సినిమాలో సమంత కథానాయికగా నటించగా, కిచ్చా సుదీప్ ప్రతినాయకుడి పాత్రలో కనిపించారు. ఈ సినిమా సమంత కెరీర్‌కు మంచి గుర్తింపు తీసుకొచ్చింది.  

Eega movie3/5

సమంత ఈగ

ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన సుదీప్, 'ఈగ' సినిమా షూటింగ్ రోజులను గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆ సమయంలో సమంత ఇండస్ట్రీకి కొత్తగా వచ్చిందని, రాజమౌళి వంటి స్టార్ దర్శకుడితో పని చేసే అవకాశం రావడంతో ఆమె చాలా టెన్షన్ పడేదని చెప్పారు. అయితే బయటకు మాత్రం ఎప్పుడూ చిరునవ్వుతో అందరితో స్నేహపూర్వకంగా ఉండేదని తెలిపారు.  

Kichcha Sudeep4/5

సమంత తాజా వార్తలు

సుదీప్ మాట్లాడుతూ, సమంత ఎంతో కష్టపడే నటి అని ప్రశంసించారు. షూటింగ్ సమయంలో తాము పెద్దగా మాట్లాడుకునే అవకాశం రాలేదని చెప్పారు. తాను తెలుగు, తమిళ భాషల్లో పూర్తిగా సౌకర్యంగా లేకపోవడంతో ఎక్కువ సమయం డైలాగులపై దృష్టి పెట్టేవాడినని వెల్లడించారు. అందుకే ఇద్దరి మధ్య 'హలో', 'హాయ్' వంటి పలకరింపులు తప్ప పెద్దగా సంభాషణ జరగలేదని వివరించారు. అలాగే సినిమా పూర్తయ్యాక కూడా రెండు, మూడు సందర్భాల్లో మాత్రమే సమంతను కలిశానని, అప్పుడూ సాధారణంగా పలకరించుకున్నామని సుదీప్ తెలిపారు. కానీ సమంతలో ఉన్న ఆత్మవిశ్వాసం, కష్టపడే తత్వం తనను బాగా ఆకట్టుకున్నాయని అన్నారు.  

SS Rajamouli5/5

సమంత కెరీర్

ఇదిలా ఉండగా, ప్రస్తుతం సమంత సినిమాలకు కొంత విరామం ఇచ్చింది. వ్యక్తిగత జీవితంపై దృష్టి పెట్టిన ఆమె త్వరలో తల్లిగా మారబోతున్నట్లు ఇప్పటికే ప్రకటించింది. అభిమానులు ఆమె కొత్త జీవితానికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, తిరిగి సినిమాల్లోకి ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఒకప్పుడు షూటింగ్‌లో భయపడిన కొత్త హీరోయిన్‌గా ప్రారంభమైన సమంత ప్రయాణం, నేడు స్టార్ హీరోయిన్ స్థాయికి చేరుకోవడం ఎంతో మందికి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తోంది.

TAGS:
samantha
Samantha Ruth Prabhu
SS Rajamouli
Kichcha Sudeep
Eega movie
Samantha Eega
samantha latest news
Samantha career

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Ameer Log: అమీర్ లోగ్ పై ప్రశంసలు.. ఇలాంటి సినిమాలే తెలుగు సినీ పరిశ్రమకు గర్వకారణం!
Ameer Log13 min ago
2
Varahi Navaratri 202631 min ago
3
brs party41 min ago
4
MS Dhoni1 hr ago
5
Ambati Rambabu1 hr ago