Samantha wedding lunch: సమంత పెళ్లి భోజనంలో ఎలాంటి ఐటమ్స్ ఉండిన్నాయో తెలుసా..?

Samantha marriage
సౌత్ స్టార్ సమంత రూత్ ప్రభు.. దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరు సోమవారం కొత్త జీవితం మొదలుపెట్టారు. కోయంబత్తూరులోని ఇషా యోగా సెంటర్ లో జరిగిన ఈ పెళ్లి చాలా సింపుల్గా.. శాంతమైన వాతావరణంలో.. కేవలం దగ్గరి కుటుంబ సభ్యులు.. స్నేహితుల మధ్య జరిగింది. వేడుక ముగిసిన వెంటనే పెళ్లి ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.
సమంత తన పెళ్లికి సంబంధించి కొన్ని ఫోటోలు షేర్ చేయగా.. ఇప్పుడు మరిన్ని ఇన్సైడ్ వెడ్డింగ్ ఫోటోలను మొదటగా సమంతకు అత్యంత సన్నిహిత స్నేహితురాలు శిల్పా రెడ్డి తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేశారు. ఆమె పెట్టిన పోస్టులు తక్షణమే వైరల్ అవుతూ వేల సంఖ్యలో లైక్స్, షేర్స్ అందుకున్నాయి.
వైరల్ అవుతున్న ఫోటోలలో ఒకదాంట్లో సమంత, రాజ్ ఒకరినొకరు చూసుకుంటూ చిరునవ్వులు చిందించడం కనిపిస్తుంది. మరో ఫోటోలో సమంత రాజ్ను ప్రేమగా చూస్తోంది. ఇక ఈ ఫోటోలు చూసి సమంత అభిమానులు ఆనందంతో మురిసిపోతున్నారు.
ఇవే కాకుండా.. శిల్పా రెడ్డి పెళ్లి తర్వాత వడ్డించిన వెడ్డింగ్ లంచ్ ప్లేట్ ఫోటోను కూడా షేర్ చేశారు. ఆ ప్లేట్లో దాల్..వెజిటేబుల్ ఫ్రై..వడ..అలాగే కొన్ని సౌత్ ఇండియన్ డిష్లు ఉన్నాయి. భోజనం చాలా సాదాసీదాగా, ఇంటి స్టైల్లో ఉండటంతో.. ఆమె అభిమానులు సమంత పెళ్లి భోజనం.. సమంత వ్యక్తిత్వంలా సింపుల్గా..ప్యూర్గా ఉందని ఫ్యాన్స్ కామెంట్ చేస్తున్నారు.
సమంత.. రాజ్ 2021లో ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 2 షూటింగ్ సమయంలో మొదటగా కలుసుకున్నారు. ఆ పరిచయం స్నేహంగా మారి..తర్వాత బలమైన బంధంగా మారింది. గత కొద్దికాలంగా వీరిద్దరి గురించి రూమర్లు ఉన్నప్పటికీ..తమ వ్యక్తిగత జీవితాన్ని ఇద్దరూ ప్రైవేట్గా ఉంచారు. సెప్టెంబర్లో సమంత పెట్టిన love పోస్టుతో అభిమానుల్లో సందేహాలు మరింత పెరిగాయి.
ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు ఈ వార్తలకు అంతా శుభం కార్డు పలుకుతూ.. ఈరోజు వీళ్ళిద్దరూ పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఇక పెళ్లి తర్వాత సమంత మీడియా ముందుకు ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఆమె అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్నారు.