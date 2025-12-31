English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Samantha: భర్త రాజ్‌తో సమంత న్యూ ఇయర్ వెకేషన్.. ఎక్కడికి వెళ్లారో తెలుసా..?

Samantha Vacation Photos: ఈ న్యూయర్‌కి సెలబ్రిటీస్ అందరూ తమకు నచ్చిన ప్లేసెస్‌కి వెకేషన్స్‌కి వెళ్తున్నారు. ప్రముఖ నటి సమంత కూడా తన షూటింగ్స్ అన్ని పూర్తి చేసుకొని న్యూయర్‌కి గ్రాండ్‌గా వెల్‌కమ్ చెప్పేందుకు.. తన భర్త రాజ్‌తో కలిసి వెకేషన్‌కి వెళ్లింది. మా డిసెంబర్ మూమెంట్స్ అంటూ తమ పోర్చుగల్ వెకేషన్‌లోని కొన్ని బ్యూటిఫుల్ మూమెంట్స్‌ని షేర్ చేసింది సామ్.  
 
టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సమంత ఈ ఏడాది డైరెక్టర్ రాజ్‌ను పెళ్లి చేసుకొని కొత్త జీవితంలోకి అడుగుపెట్టిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే పెళ్లి తర్వాత వరుస షూటింగ్స్‌తో బిజిబిజీగా గడిపిన సామ్.. హనీమూన్‌కి కూడా వెళ్లకుండా, తన ప్రాజెక్ట్స్‌ని కంప్లీట్ చేసింది.   

ఇక ఇప్పుడు షూటింగ్స్ నుండి కాస్త బ్రేక్ దొరకడంతో న్యూయర్‌కి గ్రాండ్‌గా వెల్‌కమ్ చెప్పేందుకు.. తన భర్త రాజ్‌తో కలిసి వెకేషన్‌కి చెక్కేసింది. అంతేకాకుండా మా డిసెంబర్ మూమెంట్స్ అంటూ తమ పోర్చుగల్ వెకేషన్‌లోని కొన్ని బ్యూటిఫుల్ మూమెంట్స్‌ని.. సోషల్ మీడియాలో తన ఫ్యాన్స్ కోసం షేర్ చేసింది సామ్. 

ఆ పోస్ట్ చూసిన సమంత అభిమానులు, నెటిజన్స్ ఎంజాయ్ యువర్ వెకేషన్ అని కామెంట్స్ చేస్తూ.. సామ్, రాజ్‌కు అడ్వాన్స్‌గా  న్యూయర్ విషెస్ తెలియజేస్తున్నారు. 

ఒకవైపు ప్రొడ్యూసర్‌గా ట్రాలాలా మూవింగ్ పిక్చర్స్ అనే నిర్మాణ సంస్థను స్థాపించిన సమంత.. శుభం అనే సినిమాతో మంచి విజయాన్ని అందుకొని నిర్మాతగా కూడా సక్సెస్ అయ్యింది.

గత కొన్ని రోజులుగా రూమర్డ్ బాయ్ ఫ్రెండ్‌గా కొనసాగిన డైరెక్టర్ రాజ్ నిడిమోరుతో ఈ డిసెంబర్ 1న కోయంబత్తూర్‌లోని ఈషా సెంటర్‌లో ఉన్న లింగ భైరవి ఆలయంలో భూత శుద్ది వివాహం చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే.

